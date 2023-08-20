Нидерланды поставят Украине самолеты F-16

Самолеты поставят после тренировки пилотов и инженеров из Украины. По словам Зеленского, “это только начало”

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Нидерланды поставят Киеву 42 самолета F-16. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после встречи с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, сообщает “Лента.ру”.

Самолеты поставят после тренировки пилотов и инженеров из Украины. По словам Зеленского, “это только начало”.

Само достижение договоренностей Зеленский назвал очередным шагом по укреплению воздушного щита Украины.

Напомним, что Зеленский прибыл в Нидерланды вместе с супругой Еленой 20 августа. Он анонсировал встречу с Рютте и отметил, что поставки самолетов F-16 являются главной темой для обсуждения.

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