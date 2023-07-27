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Нигерийские военные свергли президента

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Нигерийские военные свергли президента

редактор01 mins

Свое решение мятежники объяснили желанием “положить конец этой системе в связи с ухудшением безопасности, экономической и социальной ситуации”

Столица Нигера Ниамей / Фото: unsplash.com

В Республике Нигер военные заявили о свержении президента Мохамеда Базума и закрытии границ.

Как сообщает ТАСС, в стране объявлен общенациональный комендантский час с 19:00 до 05:00 по местному времени. Также приостановлена работа всех учреждений.

При этом мятежники гарантировали физическую неприкосновенность представителям смещенной власти. Свое решение они объяснили тем, что решили “положить конец этой системе в связи с ухудшением безопасности, экономической и социальной ситуации”.

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