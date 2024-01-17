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Нижегородцы жалуются на отсутствие питания для тяжелобольных детей

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Нижегородцы жалуются на отсутствие питания для тяжелобольных детей

Больница Фото: pixabay.com

Ранее бесплатное питание специализированными продуктами было доступно детям-инвалидам с белково-энергетической недостаточностью. Сейчас оно предназначено только для детей с орфанным диагнозом

Жители Нижегородской области жалуются на то, что их тяжелобольных детей лишили бесплатного питания после новогодних праздников. Об этом сообщает The Moscow Post.

Мать ребенка с тяжелыми диагнозами из Дзержинска рассказала, что долгое время добивалась бесплатного питания для своей дочери. У девочки гидроцефалия, тетрапарез, эпилепсия, ДЦП, тугоухость и дисфагия. Ребенку также установили гастростому после потери глотательного рефлекса, после чего девочка могла питаться только специальными смесями.

В местной поликлинике объяснили, что с 1 января питанием якобы не обеспечиваются дети с гастростомами, зондами и белково-энергетической недостаточностью. Вместо них в список попали другие заболевания.

С такой же проблемой столкнулась другая жительница региона, которая написала жалобы в областные Минздрав, прокуратуру и Следком. В министерстве заявили, что по распоряжению правительства от 11 декабря 2023 года, бесплатное питание детей специализированными продуктами предусмотрено только для детей с орфанным диагнозом.

Взято отсюда

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