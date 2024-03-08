Никаких волдырей на руках, чиха и кашля – как стирать при аллергии на порошок

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08 марта 2024. VRUBCOVSKE.RU. В последнее время аллергия стала настоящей бедой для многих людей. Это реакция организма не только на какие-то продукты, но и на вещества, которые человек не употребляет в пищу. Одна из самых распространенных причин аллергии – стиральный порошок. Здесь кожа реагирует на фосфаты, поверхностно-активные вещества, красящие добавки, а также ароматизаторы. Как передает «А теперь внимание!» со ссылкой на суперчисто.рф.

Организм может отвечать на раздражитель по-разному: кожный зуд, эрозия, высыпания, покраснение, удушающий кашель или чихание, иногда доходит и до удушья с отеками.

Несмотря на проблему, стирать все равно приходится – и не всегда в машинке. Конечно, могут спасти перчатки, но не исключено, что состав затечет в них, тогда будет еще хуже.

Есть гипоаллергенные порошки, но это совершенно не значит, что производитель исключил все опасные для аллергика вещества. В этом случае вероятность возникновения реакции снижается, но это не говорит о том, что ее не будет совсем.

Что можно использовать для стирки аллергикам:

– хозяйственное мыло – как для ручной стирки, так и для машинной (во втором случае кусок нужно пропустить через терку);

– мыльные орехи, которые делают из натуральных средств;

– горчичный порошок – для деликатных и шерстяных материалов;

– соль – хорошо удаляет пятна с ситца, хлопка и льна;

– мыльный корень – выводит загрязнения с шерсти и шелка.

Фото: unsplash.com

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Автор: glavred

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Горняк22