Всё из-за возможной корректировки законодательства

В Алтайском крае сняли с рассмотрения закон о продлении розничной торговли алкоголем. Изменить время предлагал местный бизнесмен Андрей Осипов: с его слов, магазины в селах края стали закрываться в девять вечера из-за запрета продавать алкоголь позднее, и местным аграриям стало неудобно ходить за продуктами, пишет «Амик» со ссылкой на депутата Молотова.

В законопроекте предлагалось продлить время торговли до 23:00. Его не стали рассматривать из-за возможного изменения федеральных законов в сфере продажи алкоголя.

А в конце декабря в Барнауле запретили ставить пивлавки (и другие точки по продаже алкоголя) вблизи жилых домов — теперь алкомаркеты должны располагаться как минимум в 20 метрах.

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22.01.2024