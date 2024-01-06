Публикуем список для всей семьи. Есть и нетипичные варианты

Задумались, что посмотреть во время долгожданных новогодних каникул? Мы подготовили для вас список сериалов, где каждый найдет что-то свое. Обещаем: здесь не будет «Слова пацана» и «Дома дракона». Только вещи, которые вы не смотрели или которые не жалко пересмотреть еще раз.

«Перси Джексон и Олимпийцы» (12+)

Начнем с чего-то свежего и сказочного. «Перси Джексон и Олимпийцы» — сериал о полубоге, который отправляется на «задание» со своими друзьями и встречает героев греческих мифов в современных реалиях. В первом сезоне, например, Перси узнает, что он сын бога воды Посейдона, а главный бог греческого пантеона Зевс обвиняет его в похищении молний. Им с друзьями приходится отправиться на квест, найти настоящего вора и вернуть молнии Зевса.

Сделан сериал по мотивам одноименной серии книг Рика Риордана, кто-то может помнить даже два фильма-экранизации с Логаном Лерманом и Александрой Даддарио в главных ролях. Но фильмы признали неудачными, а на телевизионную версию надежда всё еще есть.

Премьера первых двух серий состоялась 19 декабря 2023 года, 26-го числа вышла третья серия, а 2 января — четвертая.

«Друзья» (16+)

Ситком «Друзья» — это вечная классика, которая будто не нуждается в представлении. Росс, Рэйчел, Моника, Чендлер, Джоуи и Фиби остаются любимыми героями нескольких поколений телезрителей.

В сериале они живут обычную жизнь ребят чуть-чуть за 25: влюбляются, остаются с разбитым сердцем, ищут работу, пытаются выжить без денег, строят чудесную дружбу и много веселятся, попадая в неловкие ситуации. В каждом герое можно увидеть себя и как следует посмеяться над проблемами, которые касаются каждого из нас.

А еще посмотреть этот сериал — значит понять бесчисленное количество отсылок и крылатых фраз в массовой культуре.

«Дэш и Лили» (18+)

В этой подборке обязательно должен быть рождественский вариант! «Дэш и Лили» — ромком от Netflix, который вышел в 2020 году. С первых кадров новогоднее настроение окутывает даже циников. К концу начинает чувствоваться запах мандаринок, хвои и любви.

По сюжету романтичная нью-йоркская девушка Лили оставляет на полке любимого книжного магазина красный блокнот. Его находит циничный парень Дэш, который ненавидит суету вокруг Нового года. Они начинают общаться при помощи этой записной книжки, оставляя ее друг другу в разных уголках города. Для всех влюбленных в Нью-Йорк — лучший вариант.

«Шерлок» (12+)

«Шерлок» от BBC по Первому каналу когда-то стал доброй русской новогодней традицией, несмотря на то, что там только один рождественский эпизод. В сериале детективы Артура Конан Дойля трактуют на современный манер. Ирэн Адлер из любовницы превращается в профессиональную доминантку, Мориарти — в хакера и короля преступного мира, а Джон Ватсон — военный доктор, побывавший в Афганистане.

Этот сериал — отличный способ размять мозги в праздники. А еще можно полюбоваться игрой Бенедикта Камбербэтча, который изображает наркомана-социопата Шерлока Холмса так, что не влюбиться в него невозможно.

«Ликвидация» (18+)

Вариант для тех, кому хочется чего-то содержательного. «Ликвида́ция» — российский сериал 2007 года, рассказывающий о борьбе Советской власти с преступностью в послевоенное время в Одессе. Он мало относится к Новому году и Рождеству, но при этом захватывает внимание и идеально подойдет под праздники.

Заправляет преступностью в городе некий Академик. Даже люди, которые на него работают, не знают, кто это такой. В это время недовольный Жуковым Сталин назначает его командующим Одесским округом. Маршал всеми силами пытается навести в городе порядок и приходит к радикальным мерам. А разбираться во всём приходится Давиду Гоцману, возглавляющему отдел по борьбе с терроризмом Одесского уголовного розыска.

«Я не шучу» (18+)

Вариант для мам: сериал «Я не шучу» о жизни 49-летней Лены. У нее двое детей, двое бывших мужей, свекровь, три кредита и собака. Как пишут авторы сериала, «По таким, как Лена, рассчитывают стоимость потребительской корзины». Но она не среднестатистическая российская женщина, потому что все курьезные ситуации и сложности своей жизни обшучивает со сцены. Лена — стендап-комик.

Этот сериал понравится зрителям и тем, что жизнь там показывают без прикрас, со всеми бытовыми проблемами, как она есть, и тем, что нам приоткрывают закулисье стендап-комедии. Кстати, можно завлечь детей посмотреть сериал вместе: их любимые комики там тоже играют. Но лучше смотреть совершеннолетним.

А если ни один из вариантов вас не устроил, мы также рассказывали, кто выступит в этом году на новогодних огоньках.

Взято Источник

07.01.2024