Разбираемся, как эффективно прийти в себя 1 января

О, это самое бессильное время нашего народа — время от того момента, как ты 1 января открыл глаза, до прихода в себя. Это час расплаты за то, что год назад мы обещали себе начать новую жизнь, а в итоге пустили ее по тем же рельсам. Как минимум по рельсам злоупотребления алкоголем в новогоднюю ночь. Понимаем, что в такой ситуации меньше всего хочется читать про спирт, вред, примеси — от таких нравоучений только еще больше начинает подташнивать. Поэтому перейдем сразу к делу и расскажем, какие ошибки мы чаще всего совершаем, пытаясь прийти в себя.

Лечим подобное подобным

Лечение подобного подобным — самое то для алкоголиков. Так что если вы не планируете скатываться в ближайшее время в синюю яму, оставьте алкогольные напиточки до лучших времен. Впереди еще много праздников.

— Если вы употребляете алкоголь наутро, то это уже не что иное, как абстинентный синдром, — говорит врач-терапевт высшей квалификационной категории, токсиколог Алексей Водовозов. — Человек, у которого нет зависимости от алкоголя, наутро просто не сможет прикоснуться к алкоголю. Потому что у него постинтоксикационный синдром, он отравился. Яд только усугубит ситуацию. Если алкоголь улучшает ваше состояние, то это грозный признак формирования алкогольной зависимости.

Заменить аспирин ибупрофеном тоже не получится — он устраняет боль только при воспалении, но не при токсикозе. Не менее опасно принимать парацетамол, он крайне негативно отражается на печени, и без того измученной алкоголем. Цитрамон тоже оставьте врагу, потому что это по сути комбинация аспирина и парацетамола.

Пьем кофе

Со стороны может показаться, что чашка крепкого кофе взбодрит и приведет в чувства, но в случае с похмельем стоит иметь в виду, что большое количество кофеина может вызвать раздражение желудка и усилить тошноту.

Если уж и хочется чего-то горячего, лучше выпить какао или чай — травяной или черный с имбирем и лимоном. Бульон тоже прекрасно подойдет.

Путаем рассол с маринадом

В основе любого похмелья лежит гремучая смесь токсикоза и обезвоживания. Поэтому мы даже по какому-то наитию, переданному нам предками, с похмелья тянемся за рассолом. И здравое зерно здесь есть: вода помогает пополнить запасы жидкости, соли — активизируют работу почек по выведению из тела продуктов метаболизма.

— Но не надо путать технологии приготовления. Если основа рассола — уксус, то на фоне раздраженного желудка он сделает только хуже, — объясняет шеф-повар ресторана русской кухни Михаил Ковалев. — Что касается квашения, то это самостоятельный процесс брожения. Такой рассол действительно богат микроэлементами, минералами и так далее. Очень полезное средство.

Так что лучше выбрать рассол от квашеной капусты, бочковых огурцов и помидоров.

Средства от тошноты и рвоты

Самое неприятное в похмелье — это отравление продуктами метаболизма, из-за чего раздражается центр рвоты в мозге. Чем сильнее отравление, тем дольше и тяжелее будет тошнота и рвота. Основная задача организма — как можно скорее вывести всеми способами токсины, которые отравляют тело. И рвота — защитный механизм. Препараты, которые подавляют тошноту с рвотой, только удлиняют период недомогания и могут еще и осложнить похмелье головокружением и падениями из-за сниженного давления.

Как быстро избавиться от похмелья

По словам врачей, с точки зрения токсикологии единственно возможная тактика борьбы с похмельем — ускоренно вывести яд (то есть ацетальдегид) из организма.

— Например, капельница с физраствором плюс форсированный диурез, попутно добавляют аскорбинку, витамины группы В, а еще и ацидоз неплохо бы подкорректировать, — говорит врач-терапевт высшей квалификационной категории, токсиколог Алексей Водовозов. — Другие традиционные токсикологические тактики (введение антидота или ускорение метаболизма) банально не работают. Не придумала еще современная медицина таких средств. Причина проста: расщепление уксусного альдегида — процесс ферментозависимый, подчиняющийся законам ферментативной кинетики, в первую очередь — уравнению Михаэлиса — Ментен. В переводе с биохимического на русский это означает примерно следующее: ферменту для «разборки» субстрата необходимо определенное минимальное время. И уменьшить его не представляется возможным от слова совсем.

Единственным вариантом, который помогает избежать встречи с похмельем, специалисты называют «не напиваться». Банальный, простой, незатратный и невероятно сложный в некоторых обстоятельствах эквилибр. Если вы до таких высот мастерства еще не добрались, давайте составлять похмельное меню.

Включите в свой постновогодний рацион больного человека холодец, заливную рыбу или рыбный бульон, хаш.

Еще чуть-чуть и видео загрузитсяОдин из супов, который поможет вам в это нелегкое утро

— При похмелье важно восстановить солевой баланс. Поэтому в рационе должны быть несладкие продукты. А именно минерализованные, с богатым минеральным составом, потому что должно быть достаточное количество клетчатки, овощей и солей. В противном случае идет нагрузка на кровеносные сосуды, когда сахар попадает в организм, — объясняет Михаил Ковалев. — Белки большой помощи не окажут. Лучше перейти на легкие отварные блюда либо печеные овощи. Это будет оптимальный вариант. И всякого вида супы, богатые экстрактивными веществами.

Экстрактивные вещества хорошо возбуждают аппетит, стимулируют работу пищеварительных желез ЖКТ. Вы легко ощутите их эффект на себе: появятся приятная сонливость, вялость. Однако злоупотреблять такими продуктами тоже не рекомендуют. Иначе быстро развиваются соответствующие нарушения обмена веществ и регуляции. Чтобы этого избежать, специалисты советуют есть такие блюда с пористым хлебом. Он замедлит всасывание экстрактивных веществ.

Взято Источник

01.01.2024