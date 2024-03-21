Никита Кологривый Фото: vk.com/idkologrivyy

Во время заседания Кологривый просил суд вывести прессу из зала, однако ему в ходатайстве отказали. Также он сообщил, что раскаивается в поступке

Актер Никита Кологривый утром 21 марта предстал перед судом после дебоше в новосибирском баре. В итоге ему назначили семь суток ареста.

Перед началом заседания Кологривый просил о помиловании и заявил, что все осознал: надо заниматься благотворительностью. Судья отметил, что помиловать может только президент.

“Считаю, что я – порядочный человек. Могу ошибиться сто процентов, но готов за это ответить. И прошу суд помиловать меня, потому что меня ждет детская больница в Новосибирске, церковь. И после сегодняшней ночи я понял, что лучше уж буду этим заниматься, чем дуростью всякой. И прошу суд меня понять и помиловать”, – передает слова актера “КП-Новосибирск”.

Прокуратура попросила признать Кологривого виновным в мелком хулиганстве и назначить наказание в виде административного ареста на 15 суток. Однако суд назначил актеру семь суток ареста, сообщает Mash.

Напомним, что в ночь на 19 марта Никита Кологривый устроил дебош в лаунж-баре Tangiers Lounge. Он начал приставать к официантке, а когда та ему отказала, укусил ее за ногу. За девушку заступились ее коллеги и артист спровоцировал драку. В итоге сотрудникам заведения пришлось вызвать полицию.

Взято отсюда