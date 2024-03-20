Никита Кологривый Фото: скрин видео

Кологривый неоднократно попадал в скандалы в родном Новосибирске. На это отреагировала общественность и потребовала от него “мужских поступков”

Новосибирский депутат отреагировал на скандал со звездой сериала “Слово пацана” Никитой Кологривым. В ответ на якобы учиненный дебош в одном из ресторанов депутат призвал отправить актера на СВО, сообщает Atas.info.

Депутат горсовета Ростислав Антонов отметил, что Кологривый не справляется со своей ответственностью, которая пришла к нему с популярностью.

“Никита Кологривый показал всю многогранность своего творческого таланта и активную жизненную позицию. Срывание футболок в баре, покусанные официантки и скандалы это не то, что хотят видеть новосибирцы от своего кумира. Мы всё же ждём от него не пустых скандалов, а мужских поступков”, – заявил Антонов.

Политик также вспомнил видеоролик, в котором актер благодарит бойцов СВО за службу. Депутат отметил, что Кологривому также не помешало бы отправиться в зону спецоперации, как сделали некоторые современные актеры.

Напомним, на Кологривого пожаловались работники одного из ресторанов. Он устроил дебош, приставал к официантке и избил двух парней.

Это уже не первый скандал в Новосибирске с Кологривым за последние дни. Незадолго до этого актер устраивал фан-встречу в местном кинотеатре. Он негативно высказался об организаторах, заявив, что там не умеют встречать гостей, передает NGS.

“Я сделаю фан-встречу и организую. И это место будет демократичным. Мы с вами все встретимся там и избежим хозяев, которые панибратски к тем людям, которых я привез, чтобы они кино развивали в Новосибирске”, – сказал Кологривый на видео, которое попало в Сеть.

По информации пресс-службы Корпорации развития Новосибирской области, конфликт произошел из-за недопонимания руководства кинотеатра с одним из сотрудников команды актера. Ситуацию уладили, Кологривый вернулся к поклонникам на автограф-сессию.

Взято отсюда