Никки Хейли впервые побеждает на первичных выборах республиканцев в США

Победу бывшего постпреда при ООН в столичном округе Колумбия прогнозируют по итогам обработки примерно 99% бюллетеней ведущие СМИ США

Бывший постоянный представитель при ООН Никки Хейли впервые побеждает на первичных выборах (праймериз) республиканцев в США в текущем электоральном цикле, сообщает ТАСС.

Победу Хейли в столичном округе Колумбия прогнозируют по итогам обработки примерно 99% бюллетеней ведущие американские СМИ, включая агентство Associated Press, газеты The Washington Post и The New York Times, телеканалы ABC и CNN. Согласно подсчетам популярных изданий, Хейли получает около 63% голосов на первичных выборах в округе, а ее соперник – экс-президент США Дональд Трамп – примерно 33%.

На праймериз в федеральном округе отбирают делегатов, которые на предстоящем национальном съезде Республиканской партии поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты. По результатам первичных выборов в округе Колумбия будут распределят голоса 19 делегатов. По оценкам СМИ, Хейли получит их все.

Чтобы получить право выдвигаться в кандидаты на пост президента США от республиканцев в первом туре голосования на национальном съезде партии 15-18 июля в Милуоки (штат Висконсин) претенденту необходимо получить 1 215 голосов делегатов.

Эта победа на праймериз стала для Хейли первой в текущей предвыборной борьбе. На сегодняшний день она заручилась поддержкой суммарно 43 делегатов. В свою очередь Трамп получил уже 244 голоса делегатов. Согласно оценкам некоторых СМИ, он наберет количество голосов, необходимое для выдвижения кандидатом в президенты от республиканцев, уже к 12 марта.

Напомним, очередные выборы президента запланированы в США на 5 ноября.

25 апреля 2023 года действующий глава Соединенных Штатов Джо Байден, который принадлежит партии демократов, заявил, что будет добиваться переизбрания.

Экс-президент Трамп сообщил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года.

