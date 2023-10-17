Снежный барс на Алтае Фото: pixabay.com

Фильм снят по инициативе и при поддержке Межрегиональной Ассоциации “Центр по изучению и сохранению снежного барса “Ирбис”

Известный ученый-зоолог телеведущий Николай Дроздов и актер Константин Хабенский озвучили документальный фильм-исследование “Хозяин Алтайских гор”. Об этом сообщили в Сайлюгемском национальном парке.

Сюжет фильма рассказывает о приключениях снежного барса в горах Алтая. Главный герой фильма – детеныш ирбиса, только появившийся на свет, которого сотрудники национального парка называют Турал (по-алтайски “бессмертный”).

Такое имя он получил после того, как во время зимней бескормицы все его собратья-барсята погибли и выжил только Турал. Но когда угроза для жизни миновала, малыш внезапно пропадает из поля зрения сотрудников нацпарка.

“Я с огромным удовольствием принял участие в озвучивании фильма “Хозяин Алтайских гор”. Действительно, снежного барса можно назвать хозяином Горного Алтая в мире животных. Можете себе представить, сколько представителей семейства кошачьих я видел? И могу с полной ответственностью заявить, что ирбис – это самая красивая и грациозная дикая кошка на планете. Но при этом – могучий хищник, идеально приспособленный для жизни в крайне суровых условиях”, – рассказал Николай Дроздов.

Постер фильма Фото: sailugem.ru

Он добавил, что охранять барса, помогать ему и изучать этого зверя – наша общая задача. В России осталось всего около 75–90 ирбисов.

Ранее в Алтайском заповеднике впервые попали на камеру сразу четыре снежных барса.

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