Николай Харитонов завершил рабочую поездку в Волгоград

В поездке кандидата сопровождали: Афонин Юрий Вячеславович, первый заместитель Председателя ЦК КПРФ, депутат ГД ФС РФ; Тайсаев Казбек Куцукович, член Президиума ЦК КПРФ, Секретарь ЦК КПРФ, депутат ГД ФС РФ; Соболев Виктор Иванович, Председатель Общероссийского движения «В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки», член ЦК КПРФ, депутат ГД ФС РФ; Исаков Владимир Павлович, секретарь ЦК КПРФ, первый секретарь ЦК ЛКСМ РФ, депутат ГД ФС РФ.

Рабочий день в Волгограде Николай Харитонов начал с посещения Сталинградского областного отделения КПРФ. Экскурсию для кандидата и делегации КПРФ провела Тамара Петровна Головачева, первый секретарь Сталинградского обкома. Перед зданием обкома – бережно восстановленный памятник Иосифу Сталину. В уютных кабинетах аккуратно хранятся партийные знамена и символика. В уголке истории Сталинградского обкома – награды, документы, литература. Просторные кабинеты, залы для проведения собраний, конференций, политической учебы и торжественного приема в ряды КПРФ – для успешной и хорошей работы есть всё. Не случайно под красными знаменами КПРФ в 43 партотделениях Сталинградского обкома объединились больше 5,5 тысяч коммунистов. Почетное место в помещении обкома занимает уголок памяти Алевтины Викторовны Апариной. Здесь – ее рабочий стол, предметы, которыми она пользовалась, награды, книги. Заслуженный учитель школы РСФСР, отличник народного просвещения РСФСР, кавалер ордена «Знак почета», она была членом фракции КПРФ в Госдуме I-VI созывов, первым секретарем Волгоградского отделения КПРФ. Вместе с соратниками Николай Харитонов возложил цветы к памятной табличке Алевтине Викторовне Апариной. Делегация отдала дань памяти защитникам Сталинграда. Партийцы посетили музей-заповедик «Сталинградская битва» и масштабный памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане. Коммунисты возложили цветы к памятникам В.И. Ленину, И.В.Сталину, Г.К.Жукову, А.М.Василевскому, к Вечному огню в Зале Воинской Славы и к монументу «Родина-мать». В 16:00 в Волгоградском музыкальном театре началась встреча Николая Харитонова с избирателями, сторонниками и активистами КПРФ из Волгоградской, Саратовской, Астраханской, Ростовской областей, Калмыкии и ДНР. Зал на 400 мест и балконы театра были полностью заняты людьми. На встречу с кандидатом приходили целыми семьями, с детьми, с друзьями. Ветераны, молодежь – всем нашлось место, все горячо и искренне встречали Николая Харитонова. Встреча началась с торжественного приема в КПРФ новых членов – партийные ряды сегодня пополнили 21 коммунист и комсомолец. Свои партийные билеты они получили из рук кандидата в президенты Николая Харитонова. «Ленинской гвардии прибыло. Вам предстоит сегодня и завтра крепить наше будущее. От Геннадия Андреевича вам пламенный привет! Самое главное – не терять ленинскую идейную убежденность, и все трудности будут по плечу!», – поприветствовал новых членов партии Николай Харитонов. В ходе встречи он ответил на многочисленные вопросы избирателей и подробно рассказал о своей предвыборной программе. «Наша программа пользуется большой поддержкой, мы увидели и услышали это сегодня в зале, – заявил Николай Харитонов. – Программа ясна, как выстрел: поиграли в капитализм, и хватит! Я благодарен всем делегациям, которые приехали сюда. Они внимательно изучали нашу программу, активно работали в своих территориях. Теперь наша задача – всё, что наработали, сохранить! Чтобы выборы прошли бескомпромиссно и избиратели сказали своё слово. Благодарю сталинградских коммунистов за организацию визита. Встречали нас тепло, сердечно, как родных и близких. Отработали в Волгограде два дня. Все вопросы, которые возникали, мы и до кампании решали, и дальше будем ими заниматься». Юрий Афонин отметил, что на сталинградской земле самое большое внимание партийцы уделили поддержке старшего поколения. «Здесь есть прекрасный памятник детям войны, очень трогательный. Мы сегодня с нашими товарищами возложили к нему цветы. Это действительно героическое поколение, и сейчас Николай Харитонов сказал о необходимости срочного принятия закона о детях войны. Мы благодарны за поддержку ветеранским организациям – людям, которые видели и строили великий Советский Союз и понимают, что было потеряно. Но и новое поколение выбирает социализм, потому что это шаг в будущее. Мы уверены, что за программой Харитонова, за программой Зюганова, за программой КПРФ будущее нашей страны!», – заключил Юрий Афонин. Также кандидат в президенты от КПРФ Николай Харитонов подчеркнул, что сегодня очень важно не останавливать борьбу за возвращение исторического названия Сталинград. «Сталинград – символ нашей победы. На этот символ сегодня равняются и те бойцы, которые расправляются с фашизмом на Украине. Сталинград должен напомнить всем, кто опять намекает на войну с нами, чтобы они учили и помнили уроки истории. Необходимо вынести этот вопрос на всероссийский референдум. На этой земле бились воины со всего Советского Союза, со всей нашей страны. Поэтому пусть вопрос о возвращении городу славного боевого имени Сталинград решит население всей России!».

Взято отсюда.

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