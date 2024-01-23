«Нищие собственники». Чиновник возмутился наличием квартир у малоимущих

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23 января 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Андрей Широков, председатель Комитета по предпринимательству Торгово-промышленной палаты РФ в сфере жилищно-коммунального хозяйства, считает, что массовая приватизация жилья-одна из самых больших ошибок. Приватизация привела к появлению большого количества “бедных” людей, которые не в состоянии финансово финансировать содержание и ремонт своих квартир и общего имущества. Пишут Челнинские Известия.

Как отметил Широков, средняя стоимость содержания общего имущества в стране составляет 25 рублей за квадратный метр в месяц. Однако эти деньги не позволяют обеспечить должный уход. Чтобы поддерживать его в нормальном состоянии, необходимо платить не менее 100 рублей за квадратный метр. Однако поднять сумму до такого уровня невозможно.

Поэтому, по мнению экспертов,60% населения должны переехать из собственных квартир в съемное жилье, чтобы нести бремя содержания жилья. А не продолжать загонять всех в частную собственность, нагнетая ситуацию с помощью ипотеки, сообщает «АиФ».

Фото: ALEXANDER LEGKY/GLOBALLOOKPRESS

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Автор: glavred

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