Новые трамваи из Белоруссии готовы к работе и вот-вот получат страховки и бортовые номера, сообщили “Толку” в министерстве транспорта Алтайского края

Низкопольные белорусские трамваи прошли бОльшую часть необходимых бюрократических процедур и скоро будут переданы на баланс Горэлектротранса, рассказали в краевом минтрансе. Когда именно они отправятся по барнаульским маршрутам, пока неизвестно, но ждать явно осталось не так долго.

Новые трамваи из Белоруссии горожане ждали еще в декабре прошлого года. На это время ориентировочно был запланирован старт работы рубиново-красных вагонов на улицах города. Однако сроки были скорректированы.

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