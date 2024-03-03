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Ночью над территорией Крыма средства ПВО уничтожили 38 украинских беспилотников

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Ночью над территорией Крыма средства ПВО уничтожили 38 украинских беспилотников

Ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку на территории РФ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 38 украинских беспилотников над Крымом за ночь, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение Минобороны РФ.

– Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением 38 БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО все украинские беспилотные летательные аппараты уничтожены над территорией Республики Крым, – сообщили в ведомстве. 

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Взято отсюда

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