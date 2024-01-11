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Ночью в Алтайском крае автобус с пассажирами слетел в кювет на трассе

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Ночью в Алтайском крае автобус с пассажирами слетел в кювет на трассе

ДТП. Знак Фото: pexels.com

Пассажиры автобуса в результате аварии не пострадали: их отправили в пункт временного размещения в алтайском райцентре

11 января в 03.28 в Целинном районе Алтайского края произошло ДТП. Автобус, следовавший по маршруту Кемерово – Горно-Алтайск, слетел в кювет, сообщает Госавтоинспекция региона.

Предварительно, 34-летний водитель автобуса не справился с управлением и допустил съезд транспортного средства в кювет. В это время в салоне находилось 13 пассажиров. Всех их доставили в пункт временного размещения села Целинного.

Когда автобус вытянут из кювета и проверят его техническое состояние, он продолжит движение по маршруту.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

Отметим, что в Алтайском крае ночью наблюдалась неблагоприятная погода: сильный ветер, осадки, гололед.

Ранее сообщалось, что в Троицком районе произошло ДТП с участием трех автомобилей. В результате ДТП 66-летняя женщина скончалась на месте до приезда скорой медицинской помощи. Еще один человек получил травмы.

Взято отсюда

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