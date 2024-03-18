Судя по кадрам с места происшествия, огонь полностью охватил помещение заведения. Причины возгорания установят специалисты
В Барнауле ночью 18 марта сгорела шашлычная, сообщили горожане в Telegram-канале “Инцидент Барнаул”.
Пожар произошел в здании на Северном Власихинском проезде, 49. На кадрах видно, что огонь охватил все помещение и вырывался наружу, окна лопнули.
По словам барнаульцев, сгорело заведение, где готовили шашлык. По сведениям 2ГИС, там находится семейное кафе “Шашлычная таверна”.
“Один из лучших шашлыков в городе был. Жаль”, – пишут в комментариях.
О причинах происшествия и возможном наличии пострадавших при пожаре пока неизвестно.
Ранее в Барнауле пламя охватило гаражный бокс на улице Фурманова.
Взято отсюда