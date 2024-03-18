Судя по кадрам с места происшествия, огонь полностью охватил помещение заведения. Причины возгорания установят специалисты

В Барнауле ночью 18 марта сгорела шашлычная, сообщили горожане в Telegram-канале “Инцидент Барнаул”.

Пожар произошел в здании ​на Северном Власихинском проезде, 49. На кадрах видно, что огонь охватил все помещение и вырывался наружу, окна лопнули.

По словам барнаульцев, сгорело заведение, где готовили шашлык. По сведениям 2ГИС, там находится семейное кафе “Шашлычная таверна”.

“Один из лучших шашлыков в городе был. Жаль”, – пишут в комментариях.

О причинах происшествия и возможном наличии пострадавших при пожаре пока неизвестно.

Ранее в Барнауле пламя охватило гаражный бокс на улице Фурманова.

Взято отсюда