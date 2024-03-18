реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Ночью в Барнауле огонь уничтожил Шашлычную таверну

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Судя по кадрам с места происшествия, огонь полностью охватил помещение заведения. Причины возгорания установят специалисты

В Барнауле ночью 18 марта сгорела шашлычная, сообщили горожане в Telegram-канале “Инцидент Барнаул”.

Пожар произошел в здании ​на Северном Власихинском проезде, 49. На кадрах видно, что огонь охватил все помещение и вырывался наружу, окна лопнули.

По словам барнаульцев, сгорело заведение, где готовили шашлык. По сведениям 2ГИС, там находится семейное кафе “Шашлычная таверна”.

“Один из лучших шашлыков в городе был. Жаль”, – пишут в комментариях.

О причинах происшествия и возможном наличии пострадавших при пожаре пока неизвестно.

Ранее в Барнауле пламя охватило гаражный бокс на улице Фурманова.

Взято отсюда

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
При обстреле Белгородского района пострадали восемь человек

При обстреле Белгородского района пострадали восемь человек

Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото После атаки ВСУ…

Путин прокомментировал инциденты с порчей бюллетеней на выборах

Путин прокомментировал инциденты с порчей бюллетеней на выборах

Урна для голосования, которую пытались залить краской на избирательном участке…

Украинские войска 40 раз обстреляли ДНР за сутки

Украинские войска 40 раз обстреляли ДНР за сутки

Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото Украинские войска за прошедшие сутки…

В Забайкалье сошли с путей 20 вагонов грузового поезда

В Забайкалье сошли с путей 20 вагонов грузового поезда

Железнодорожный светофор. Архивное фото Двадцать вагонов сошли с путей на…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp