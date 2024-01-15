Ночью Курск опять был под ракетным обстрелом

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15 января 2024г. -VRUBCOVSKE.RU. Стало известно, что Курская область подверглась ракетному обстрелу со стороны Украины. Пишет Царьград.

Стали известны подробности ночной атаки на Курск. Местные жители сообщили о взрывах в небе, предположительно, сработали российские системы ПВО.

Министерство обороны пока не дало комментариев, Роман Старовойт, губернатор Курской области, сообщил подробности.

По предварительной информации, три украинские ракеты были сбиты системой ПВО над Фатежским районом. Мы благодарим наших защитников.–‘, –написал глава области в своём Telegram-канале.

Фото: TSARGRAD.TV

Автор: glavred

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