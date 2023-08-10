Нормальную работу управления “Почтой России” в Алтайском крае восстановят до осени

9 августа председатель краевого парламента Александр Романенко провел совещание с представителями организации по поиску решения проблем с обслуживанием населения

Фото: unsplash.com

Руководство сибирского макрорегиона “Почты России” гарантирует восстановление нормальной работы регионального управления до 1 сентября. Как сообщает пресс-служба АКЗС, 9 августа председатель краевого парламента Александр Романенко провел совещание с представителями организации по поиску решения проблем с обслуживанием населения.

Из-за изменения системы оплаты труда почтальонов сотрудники во многих населенных пунктах начали увольняться. В качестве основной причины решения руководство “Почты России” называло снижение полезной нагрузки сотрудников на 30-60%. В результате люди стали жаловаться на перебои в получении услуг почты, в том числе при доставке корреспонденции, печатных изданий, пенсий. Депутаты занялись проблемой совместно с губернатором Виктором Томенко.

От “Почты России” во встрече приняли участие директор макрорегиона Сибирь Александр Завьялов, директор алтайского Управления Федеральной почтовой связи Константин Попов и его заместитель Александр Сашлиев. В обсуждении также приняли участие председатель комитета АКЗС по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи Игорь Панарин и министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов.

Романенко привел примеры муниципалитетов, в которых имеются проблемы с почтовым обслуживанием.

“Алтайский край отличается от других регионов большим количеством населенных пунктов. И главная особенность – равномерное расселение жителей. Когда руководство “Почты России” стало решать коммерческие проблемы в ущерб социальным, это вызвало у нас определенное непонимание, так как население сложившаяся ситуация серьезно обеспокоила”, – подчеркнул он.

Завьялов объяснил, что изменения оплаты труда коснулись только рядовых почтальонов, которые разносят корреспонденцию по домам. Операционисты и начальники отделений начали увольняться из-за опасений, что на них будут переложены обязанности ушедших ранее коллег. Его заявления подтвердил и Панарин.

“Сотрудники на местах говорили о том, что не знают о результатах нормирования, которые до них никто не доводил. Мы понимаем финансово-экономические задачи, которые стоят перед руководством компании – нужно оптимизировать затраты и так далее. Но нехватка информации привела к тому, что мы имеем сейчас”, – заявил он.

Директор макрорегиона подчеркнул, что “Почта России” – не сторонние наблюдатели ситуации в Алтайском крае. Завьялов отметил, что стремится сделать все, чтобы услуги почты снова были доступны людям. Сейчас их усилия направлены на возобновление полноценной работы всех закрывшихся в последние полгода почтовых отделений. Он отметил, что к 1 июля в Алтайском крае уже удалось возобновить работу 78 отделений, однако часть из них в качестве переходного режима пока будет работать в усеченном формате. Там будут оказывать ключевые услуги: выдачу пенсий, приобретение периодических изданий, отправку и получение заказных писем и посылок.

“В июле мы восстановили работу еще 18 отделений. 14 из них работают в полноценном режиме с полным перечнем услуг. Сейчас остаются закрытыми 86 отделений. До 1 сентября мы планируем возобновить работу еще 66 отделений. В наших планах запустить все 86”, – подчеркнул он.

Запустить их планируется за счет совмещения должностей оператора и начальника отделения. При этом нагрузку компенсируют деньгами. Если у почтальона недостаточно компетенций для запуска полноценного почтового отделения, то запускаться они будут во временном режиме и работать не меньше четырех часов день с основным перечнем услуг.

Восстановить привычный уровень заработной платы для “полевых” сотрудников руководство акционерного общества планирует за счет объединения участков. Привлекать будут и наземный транспорт, который поможет подвозить почтальонов до соседнего участка.

“Он будет привлекаться филиалом почты по договору гражданско-правового характера. При этом по удаленному участку корреспонденцию, пенсии и периодику будут развозить уже с использованием этого транспорта. Такой способ работы уже начинает применяться в отдельных населенных пунктах”, – подчеркнул Завьялов.

Основной задачей он назвал восстановление полноценного почтового обслуживания. До 1 июля в Алтайском крае уволились 400 человек. За июль часть из них вернулась, еще 68 человек приняли на работу. 319 почтальонов согласились на объединение доставочных участков. В результате все “оголенные” участки удалось закрыть.

“Сегодня мы получили твердую гарантию, что в ближайшее время почтальоны возобновят работу и заработают большинство почтовых отделений в Алтайском крае. Руководство почты признает, что были ошибочные действия организационного характера, которые привели к уходу большого количества сотрудников. Сегодня они взяли на себя обязательства к 1 сентября восстановить нормальную работу регионального управления”, – подвел итоги встречи Романенко.

Источник