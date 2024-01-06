Нострадамус предсказал России «танец с судьбой» на 2024 год

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06 января 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Нострадамус – легендарный французский астролог, известный своими предсказаниями. В прошлом году ему приписывали, что в его прогнозах были отсылки к 2023 году. В частности, якобы он предвидел сильнейший экономический кризис в мире. Как мы могли наблюдать, выходит, что в словах знаменитого француза действительно была доля правды.

А что насчет 2024 года? На этот раз, ему приписывают и предсказание о России, как передает АБН24.

Якобы в 2024 РФ предстоит «танец с судьбой», от которого будет многое зависеть. Возможно, речь идет о новых вызовах, с которыми столкнется страна, и от успешности их преодоления будет ясно, каким путем она пойдет.

Фото: из открытых источников

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Автор: vizitka01

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