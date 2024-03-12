Новая ливневка на ул. Севастопольской в Бийске пока не готова к запуску

Эта улица в городе – одна из самых проблемных

Проект ливневой канализации по улице Севастопольской в Бийске начал разрабатываться с 2019 года. Эта улица в момент таяния снега или обильного дождя скорее, напоминала устье реки, от подтопления страдали жители не только частного сектора, но и многоквартирных домов.

В 2022 году, наконец, начались работы – от детского сада по ул. Севастопольская ливневые стоки направили так, чтобы талая или дождевая вода под напором подавалась в существующую построенную систему канализации. Работы были выполнены хоть и не совсем в срок, но все-таки – до конца. Однако ситуация и сейчас не стала лучше, а местные жители все так же вынуждены “плавать”.

Ливневая канализация. Строительство. Лето. Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

В администрации не раз подчеркивали – в городе нужна глобальная перестройка всех ливневых сетей, старые закладывали еще в 70-е годы прошлого века. Но даже там, где появилась новая ливневка, эффекта пока нет.

– Там как была лужа у садика, так и есть, – сообщают в соцсетях. – Лужа, а в ней ледяная колея! Там даже намека нет на ливневую канализацию.

В администрации города уточнили, что ливневка на Севастопольской все-таки сделана. Более половины пути сточные воды идут по трубам самотечью, далее им должна помогать напорная станция.

– При наступлении благоприятных погодных условий, подключат канализационно-насосную станцию, – пообещали в мэрии.

Напомним, на установку и восстановление ливневой канализации с местного бюджета по ул. Севастопольская были выделены средства – 9 млн. рублей.

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Взято отсюда