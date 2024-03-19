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Новая площадка для регистрации брака появилась в Алтайском крае

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Новая площадка для регистрации брака появилась в Алтайском крае

Молодожёны впервые в истории края смогут зарегистрировать брак за пределами помещений органов ЗАГС.

Источник фото: vk.com/gmilika

Скрепить свой семейный союз узами брака жители Алтайского края теперь могут в Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая. Об этом сообщили в управлении юстиции региона.

Здание музея является памятником архитектуры, истории и культуры конца XIX века. Молодожёны смогут сделать знаменательное событие в их жизни неповторимым и запоминающимся в необычном интерьере и атмосфере прошлой эпохи.

Подробности можно получить как в музее, так и в органах ЗАГС Барнаула.

Взято отсюда.

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