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Новая схема. Мошенники стали предлагать разблокировать активы за границей

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Новая схема. Мошенники стали предлагать разблокировать активы за границей

Мошенничество. Аферист. Обман. Мошенник Фото: Unsplash.com

Центробанк отследил очередную схему финансового мошенничества: аферисты стали предлагать россиянам разморозить активы за рубежом

В России обрела популярность новая схема мошенничества. В интернете, соцсетях, мессенджерах и на электронные почты россиян рассылают предложения разморозить средства за рубежом. Об этом предупредили в Банке России.

“Мошенники предлагают гражданам решить вопросы с их активами, заблокированными иностранными учетными институтами”, – заявил Центробанк.

Для разблокировки неизвестные “помощники” требуют перевести на их счет сумму, равную стоимости замороженных активов. Мошенники обещают своим потенциальным жертвам, что вернут эти деньги в двойном размере.

Центробанк вносит информацию о нелегальных компаниях в Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Их сайты блокируют.

Взято отсюда

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