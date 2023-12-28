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Новая школа и высотки. В Барнауле пересмотрели проект жилого квартала у кладбища

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Проект квартала с многоэтажками, новой школой и парковками у Булыгино снова вынесли на общественные обсуждения после корректировки. Тем временем здесь уже идет строительство первого ЖК

Новый квартал запроектировали неподалеку от исторического центра Барнаула. Его планируют разместить в границах улиц Интернациональной, Гоголя, Загородной и переулка Крайнего. На площадку уже зашли две компании, связанные с известными в городе девелоперами “Регионстрой” и “Союз”. Одна из них запустила стройку большого жилого комплекса. Проект планировки всей территории пока кочует от одного общественного обсуждения к другому. В чем причина и как освоение может изменить большую территорию в прибрежной части реки Барнаулки – читайте в материале “Толка”.

Смена площади и концепции

Взято отсюда

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