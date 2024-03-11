Новая снегоочистительная машина поступила на железную дорогу в Алтайском крае

новая снегоуборочная машина
Парк снегоуборочной техники Западно-Сибирской железной дороги в Алтайском крае пополнился новой универсальной снегоочистительной машиной отечественного производства УСМн.
Она оборудована отвальными устройствами, позволяющими работать со снежным покровом до 1,5 метра, пневмоочистительной установкой, очищающей межрельсовое пространство и стрелочные переводы мощным воздушным потоком. Кроме того, в машине есть комфортная зона для отдыха локомотивной бригады.
С ноября прошлого года со станций и перегонов на Алтае железнодорожники вывезли более 700 тыс. кубометров снега. Для уборки и вывоза снега в регионе задействованы 32 снегоуборочные и снегоочистительные машины.
Железнодорожники ведут постоянный мониторинг погодной ситуации. При усилении ветра или обильном снегопаде для очистки пути и платформ могут быть задействованы дополнительные силы и средства.
Взято отсюда.
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