Новая “должность” президента: Путин стал ВРИО, чтобы исполнить мечту россиян

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06 января 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. В Новый год и Рождество 2024 года Владимир Путин снова взял на себя роль временно исполняющего обязанности Деда Мороза – для того, чтобы исполнить мечты детей, попавших в поле зрения акции «Ёлка желаний». В дни этих новогодних каникул президент подарил стажировку на телевидении семикласснице Ксюше, экскурсию в Эрмитаж – 11-летнему Никите, турпоездку на Байкал – 8-летней Кристине.

Эти случаи, освещённые по телевидению, являются только лишь «вершиной айсберга». На самом деле, исполнение желаний, подарки и сюрпризы от президента на самом деле получает гораздо большее количество российских детей.

Разумеется, исполняет он желание не самолично, а с помощью своей «волшебной канцелярии» – Администрации президента. Это можно называть наивным, но такие детские обращения рассматривают наравне со всеми прочими, в особенности если их авторы – это дети из малообеспеченных семей. Как пишет Дзен-канал Metametrica.

Фото: 74.ru

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Автор: vizitka01

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