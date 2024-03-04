Новая катастрофа в Приморье: такого “огненного ада” еще не было

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04 марта 2024. VRUBCOVSKE.RU. На фоне природных пожаров в Приморье возникло редкое природное явление, которое очевидцы называют “огненным адом”. Популярное видео в сети запечатлело это явление. Пишет “Царьград”.

Сейчас в Приморье вспыхнули природные пожары, и на фоне этого события впервые зафиксировано удивительное природное явление – огненный торнадо или огненный смерч. Об этом сообщила пресс-секретарь Приморского гидрометеорологического управления Варвара Коридзе в интервью РИА Новости.

Ранее в сети распространилось видео, на котором запечатлен необычный вихрь – сначала светлый, а затем почти черный. Данный вихрь поднимался на десятки метров и приближался к свидетелям съемки. Очевидцы сообщили, что это природное явление было замечено в приморском поселке Провалово, входящем в Барабашское сельское поселение Хасанского округа.

Ранее представитель правительства региона сообщал агентству о тушении двух пожаров неподалеку от населенных пунктов Хасан и Гвоздево. Впоследствии власти сообщили, что ситуация под контролем, но в воскресенье в округе был введен особый противопожарный режим. К утру воскресенья площадь двух природных пожаров увеличилась почти до 4 тысяч гектаров.

“Огненный смерч, или огненный торнадо, ранее не наблюдали в Приморье. Это редкое природное явление – вихрь дыма, огня и пепла, возникающий, как правило, при природных пожарах при сочетании нескольких факторов: огня, пожара и ветра. Хотя в случае Приморья ветер не является основным компонентом”, – пояснила пресс-секретарь Приморского гидрометеорологического управления.

Эксперт также добавила, что место, где было снято видео, не отличалось сильным ветром. По ее словам, в районе Барабашского сельского поселения был зафиксирован слабый западный ветер со скоростью 0,5 метра в секунду и порывами до 2,3 метра в секунду.

Фото: meteorologiaenred.com

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Автор: glavred

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