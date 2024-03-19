Новая площадка для торжественной регистрации брака появилась в Алтайском крае

В Год семьи жителей региона ждет интересное событие

Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая / Фото: gmilika22.ru

Впервые в истории Алтайского края молодожены смогут торжественно зарегистрировать свой брак за пределами официальных помещений органов ЗАГС, сообщает управление юстиции.

Первой такой площадкой для создания семьи стал Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая – один из крупнейших музеев Алтайского края.

Напомним, здание музея – памятник архитектуры, истории и культуры конца XIX века.

“Необычный интерьер и атмосфера эпохи прошлого позволит молодоженам сделать знаменательное событие в их жизни неповторимым и запоминающимся. Все будет по-настоящему: в торжественной обстановке жених и невеста поставят свои подписи в книге записей актов гражданского состояния и получат свидетельство о регистрации брака”, – рассказали в ведомстве.

Подробную информацию о реализации такой возможности можно получить как в музее, так и в органах ЗАГС Барнаула.

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