Даже в девяностые в регионе рождалось больше детей

Новорожденные / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В 2023 году в Алтайском крае родилось меньше детей, чем когда-либо за всю историю ведения статистики в регионе. Об этом amic.ru рассказал кандидат географических наук и доцент кафедры экономической географии и картографии АлтГУ Алексей Еремин, который давно занимается демографическими исследованиями. Ученый опирается на официальные статистические данные.

По его словам, даже в 1997-м, когда на Алтае зафиксировали рекордно низкое число новорожденных за все девяностые, их появилось на свет больше, чем в 2023-м.

Антирекорды каждый год

Это предварительные данные, но вряд ли они будут заметно отличаться от официальных, которые публикует Росстат.

Количество новорожденных в 2023-м – самое маленькое за всю современную историю региона. В 1997 году, который был самым малочисленным в 90-е, в регионе родилось 22,5 тысячи детей.

Соответственно, в прошедшем году на Алтае появилось на свет почти на 6 тысяч младенцев меньше, чем в 1997-м.

Впрочем, Алтайский край побил антирекорд 90-х еще в 2019-м (тогда родилось чуть больше 21 тысячи младенцев) и с тех пор ежегодно обновляет его. Так, в 2021-м на Алтае было 18,9 тысячи новорожденных, а в 2022-м – 17,5 тысячи.

Примечательно, что еще в 2012 году новорожденных в регионе было почти в два раза больше – почти 33 тысячи.

Новорожденных меньше, но меньше ли рождаемость – неизвестно

При этом Еремин подчеркнул, что количество новорожденных за год и рождаемость – это не одно и то же. Рождаемость – сложное понятие, которое включает в себя множество показателей. Сказать однозначно, что сейчас на Алтае самый низкий уровень рождаемости за все время, нельзя.

Одним из самых понятных показателей, который приблизительно отражает демографическую ситуацию, ученый считает суммарный коэффициент рождаемости (СКР). Это среднее количество детей, которое женщина в условном поколении рожает за свою жизнь.

Был ли в 2023 году на Алтае самый худший СКР за все время, пока неизвестно. По словам Алексея Еремина, в 90-е самым низким показателем было около 1,2 ребенка на женщину. В 2022-м, по официальным данным Росстата, суммарный коэффициент рождаемости был выше – 1,35 ребенка.

А вот какой СКР был в 2023-м, станет понятно, когда соответствующие данные опубликует Росстат.

Почему на Алтае так мало рожают?

Специалист отметил, что далеко не все можно объяснить нежеланием рожать. По его словам, на количество новорожденных заметно влияют и другие факторы. Например, самих женщин (как и людей в принципе) в России становится все меньше.

“Во-первых, в Алтайском крае в принципе сокращается население. Происходит это непрерывно с 1995 года. За без малого 30 лет число жителей сократилось примерно с 2,7 до 2,1 млн человек. Во-вторых, сейчас в активном репродуктивном возрасте находятся довольно малочисленные поколения, родившиеся в 1990-х годах. То есть отчасти современное низкое число родившихся определяется демографической волной из прошлого”, – рассказал Еремин.

Ученый подробно рассказал amic.ru о том, почему Алтайский край ежегодно бьет демографические антирекорды и исправится ли ситуация в последующие годы. Большой материал об этом читайте на amic.ru в ближайшее время.

Горняк22



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