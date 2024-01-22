Новички и ветераны. Кто есть кто на грядущих президентских выборах

Фото: "Толк"

Окончательный список фамилий в бюллетене еще не определен, однако часть кандидатов, как уже зарегистрированных, так и возможных, уже известна

До самой важной электоральной процедуры в России – выборов президента – остается порядка двух месяцев. Пул кандидатов может оказаться неожиданно широким: как сообщили в ЦИК, всего комиссию поступило 33 уведомления о выдвижении. При этом, по данным ЦИК на 11 января в кампании отметились 11 политиков, из которых трое получили официальную регистрацию. Кто эти потенциальные претенденты на президентское кресло, кто уже получил отказ и кого еще следует ожидать в бюллетене – в материале “Толка”.

16 января, 15:53 Блогеры и депутаты. Кто они – кандидаты в президенты России

Грядущие выборы президента России вне всяких сомнений станут одним из главных событий 2024 года. Окончательный список кандидатов на этот пост еще формируется

Уже зарегистрированные:

Эти кандидаты уже, фактически, попали в бюллетень, и могут пропасть из него только в случае каких-то экстренных обстоятельств или по собственной воле. Сейчас это три представителя парламентских партий, то есть политических сил, уже работающих в Госдуме, и, соответственно, освобожденных от необходимости собирать подписи избирателей.

Владислав Даванков

Партия: “Новые люди”

Дата рождения: 25 февраля 1984

Род деятельности: депутат Государственной Думы,

Владислав Даванков родился в Смоленске в 1984 году. Высшее образование получил в МГУ, окончив там истфак. Также закончил Российский государственный социальный университет и имеет степень кандидата наук. В Госдуме с 2021 года, до этого, с 2013 года, был вице-президентом кампании Faberlic основателя “Новых людей” Алексея Нечаева. В качестве кандидата от “Новых людей” участвовал на выборах мэра Москвы в 2023 году, где набрал 5,34% голосов.

Владислав Даванков Фото: Партия “Новые люди” – newpeople.ru Леонид Слуцкий

Партия: ЛДПР Дата рождения: 4 января 1968 года

Род деятельности: депутат Госдумы, председатель ЛДПР

Этот кандидат уже обладает достаточно заметным политическим весом. Леонид Слуцкий – коренной москвич, выпускник Московского станкоинструментального института. В 1994-1997 годах – председатель совета директоров Промышленно-инвестиционного банка, в 1997-1999 годах зампред правления Уникомбанка, в дальнейшем лишенного лицензии. В 1996 году Слуцкий окончил Московский экономико-статистический институт. В последующем получил степень доктора экономических наук. В 2001-2015 годах заведовал кафедрой мировой экономики и международных отношений МЭСИ.

В политике Слуцкий также отметился большой активностью: например с 1992 по 1993 годы он занимал пост советника мэра Москвы Юрия Лужкова. Депутатом Госдумы избирался пять раз. После смерти Владимира Жириновского возглавил фракцию ЛДПР в Госдуме, а в мае 2022 года официально занял пост председателя партии.

Леонид Слуцкий Фото: пресс-служба ЛДПР Николай Харитонов

Партия: КПРФ

Дата рождения: 30 октября 1948 года

Род деятельности: депутат Государственной Думы

Николай Харитонов родился в селе Резино Новосибирской области и окончил Новосибирский сельскохозяйственный институт. В 1995 году окончил также Академию народного хозяйства при правительстве Российской Федерации. Кандидат экономических наук.

С 1972 года по 1994 год работал агрономом. В 1990 году избран народным депутатом РСФСР, депутат всех восьми созывов Государственной Думы. Один из создателей “Аграрной партии ” (вышел из нее в 2007 году) и один из кандидатов, уже имеющих опыт выдвижения президенты: в 2004 был выбран единым кандидатом от КПРФ и набрал 13,69% голосов на выборах.

Николай Харитонов в Барнауле Фото: Олег Укладов Выдвинулись, но не полностью

Здесь находятся кандидаты, официально подтвердившие свое намерение идти на выборы и подавшие документы в комиссию, однако пока не закрывшие вопрос со сбором подписей. Это список еще еще может меняться, например, из-за нехватки “автографов” избирателей у потенциального кандидата или обнаружения дефектов в них. Хотя достаточно очевидно, что некоторым персоналиям место в бюллетене обеспечено.

Сергей Бабурин

Партия: “Российский общенародный союз”

Дата рождения: 31 января 1959 год

Род деятельности: главный научный сотрудник ИСПИ РАН, президент ассоциации юридических вузов

Уроженец Семипалатинска. Окончил Омский государственный университет, в годы службы в армии находился в составе контингента советских войск в Афганистане. Принимал участие в боевых действиях, награжден медалью “Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа” и нагрудным знаком “Воину-интернационалисту”. После армии окончил аспирантуру, в дальнейшем занимал пост замдекана юридического факультета, затем возглавил факультет.

В 1990 году Бабурин был избран народным депутатом РСФСР. Стал одним из создателей Российского общенародного союза. В 1991 году Бабурин стал одним из семи депутатов, голосовавших против ратификации Беловежского соглашения о прекращении существования Союза ССР и о создании СНГ. Участник защиты Верховного совета. Депутат Госдумы второго и четвертого созывов, зампред ГД четвертого созыва. Участник президентских выборов 2018 года.

Сергей Бабурин Фото: https://rospartya.ru/ Анатолий Баташев

Партия: самовыдвижение

Дата рождения: 18 января 1976 года

Род деятельности: блогер, писатель публицист

Один из наиболее загадочных кандидатов. Родился во Владивостоке, окончил МГИМО. Работал журналистом. политконсультантом, пиарщиком. В 2004-2005 годах возглавлял пресс-службу Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Несмотря на членство в партии “Зеленая альтернатива” на эти выборы Баташев идет как самовыдвиженец.

Анатолий Баташев Фото: https://vk.com/a.batashev Андрей Богданов

Партия: “Российская партия свободы и справедливости”

Дата рождения: 31 января 1970 года

Род деятельности: политтехнолог, великий мастер масонской ложи России

Родившийся в Можайске Московской области Богданов политизированным гражданам может быть известен как участник президентских выборов 2008 года, главным фактом биографии которого была принадлежность к масонству.

В 1993 году закончил Российскую экономическую академию Плеханова. Политическую карьеру начинал в уже несуществующей Демократической партии России. Позднее перешел в “Правое дело”, которое уже в 2012 году покинул. В 2014 стал одним из создателей “Коммунистической партии социальной справедливости“, которую сам же и возглавил. На ее основе появилась и “Российская партия свободы и справедливости“.

Богданов также отметился как политтехнолог и мастер создания партий “под ключ”. Так, в 2015 году он объявил о продаже сразу десятка созданных им политических партий. По данным на 12 января, Богданов собрал 36 тысяч подписей избирателей из требуемых ста тысяч, что, при крайнем сроке до 31 января, вызывает определенные сомнения в том, что фамилия Богданова дойдет до бюллетеня.

Андрей Богданов Фото: https://vk.com/andreybogdanov70 Сергей Малинкович

Партия: “Коммунисты России”

Дата рождения: 27 мая 1975 года

Род деятельности: депутат АКЗС, председатель партии “Коммунисты России“,

Сергей Малинкович родился в Санкт -Петербурге. Как сказано на сайте АКЗС, “прошел трудовой путь” от ученика слесаря до мастера производства и начальника участка на научно-производственном предприятии “Объединенные системы телекоммуникаций“.

Многим Малинкович может быть известен как создатель организации “Коммунисты Петербурга и Ленобласти”, отметившейся достаточно громкими (и нередко комичными) акциями в 2000-х и 2010-х года. Участник выборов губернатора в Алтайском крае, набравший 4,17% голосов избирателей.

Сергей Малинкович Фото: Виталий Барабаш Борис Надеждин

Партия: “Гражданская инициатива”

Дата рождения: 26 апреля 1963 года

Род деятельности: Депутат Совета депутатов городского округа Долгопрудный Московской области

Один из наиболее противоречивых кандидатов Надеждин родился Ташкенте и окончил Московский физико-технический институт. Кандидат физико-математических наук. Политический путь начал в “Движение демократических реформ”, баллотировался в депутаты Госдумы от “Партии единства и согласия“, был избран в Думу III созыва от “СПС”.

Противоречивость кандидата связана с рядом его высказываний. Например, по его словам, при “нынешнем руководстве” России не удастся “вернуться в Европу”. А потом стране, по мнению политика. нужен кто-то, кто прекратит “историю с Украиной”.

Владимир Путин

Партия : самовыдвижение

Дата рождения : 7 октября 1952 года

Род деятельности : президент России

Биография Владимира Путина в общих чертах известна большинству граждан. Однако что-то, возможно, нужно напомнить. Владимир Путин родился в Ленинграде в 1952 году и закончил юрфак Ленинградского государственного университета. Активно занимался дзюдо и имеет звание мастера спорта.

В течение 16 лет служил офицером внешней разведки КГБ, в том числе шесть лет в Дрездене. Уволившись из КГБ продолжил работу в мэрии Санкт-Петербурга, затем переехал в Москву и стал заместителем управляющего делами президента. В 1997 году получил степень кандидата экономических наук. После пребывания на посту главы ФСБ и на посту секретаря Совета Безопасности в августе 1999 года возглавил правительство. В 1999 году после отставки Бориса Ельцина занял пост исполняющего обязанности президента. Все что было дальше, как говорится, уже история.

Любопытно, что перед Владимиром Путиным стоит необходимость собирать подписи избирателей. Однако о том, как продвигается эта процедура сведений пока нет. Впрочем, что-то подсказывает, что проблем с этой процедурой у действующего главы государства возникнуть не должно.

Владимир Путин Фото: Кадр видео Rutube Рада Русских

Партия: самовыдвижение

Дата рождения: 16 ноября 1984 года

Род деятельности: блогер, эзотерик, основатель косметического бренда

Еще один-кандидат, которого можно назвать “темной лошадкой”. Русских родилась в Екатеринбурге, училась в Уральской государственной архитектурной академии на специальности “Дизайнер одежды”. В дальнейшем работала визажистом, сновала косметический бренд, а также “Центр волновой диагностики” в Санкт-Петербурге. Ведет собственный бьюти-блог.

Стала самовыдвиженцем несмотря на озвучиваемы симпатии к партии “Новые люди“, заявляла о либеральных взглядах.

Рада Русских Фото: https://vk.com/radarusskikh Ирина Свиридова

Партия: “Демократическая партия России”

Дата рождения: 7 января 1988 года

Род деятельности: экономист,

Ирина Свиридова родилась в поселке Строитель Тамбовской области. Баллотировалась в Госдуму восьмого созыва по Тамбовскому одномандатному округу от партии “Зеленая альтернатива“, но не прошла, набрав 2,16% голосов. Выпускница Тамбовского государственного университета имени Державина. Любопытно, что в некоторых уголках недоброжелатели называют Свиридову “Чхаидзе”. Именно под этой фамилией кандидат и баллотировалась в Госдуму.

Ирина Чхаидзе Фото: Избирком Тамбовской области Отказано в регистрации

Здесь список довольно короткий. Это те, кого в бюллетене уже точно не будет:

Журналистка, экс-депутат ржевской областной Думы Екатерина Дунцова. Родилась 24 апреля 1983 года в Красноярске. В 1995 году переехала в Ржев. Работает журналистом, трое детей.

Председатель “Партии социальной защиты”, депутат костромской областной Думы Владимир Михайлов. Родился 20 декабря 1964 года в Костроме. Окончил Балтийский государственный технический университет “Военмех” им. Д. Ф. Устинова по специальности экономист-менеджер. С 2005 по 2007 год — руководитель фракции “Единая Россия” в Костромской областной Думе. В 2011 вышел из “ЕР”, в 2019 вступил в “Партию социальной защиты”.

Руководитель организации “Армия Защитников Отечества” Иван Отраковский. Родился в Ивантеевке Московской области. В 1993—1997 годах учился в Санкт-Петербургском Высшем общевойсковом командном училище имени С.М. Кирова. Ветеран боевых действий в Чеченской Республике.

Председатель родительского комитета Московского совета профсоюзов, антикоррупционный эксперт при Минюсте РФ Александра Тищенко. Родилась 15 января 1977 года в поселке Прогресс Амурской области. Закончила Амурский государственный университет, получив по окончании обучения квалификацию инженера по специальности “Автоматизированные системы обработки информации и управления”. Воспитывает троих детей, пыталась принять участие в выборах мэра Москвы в 2023 год, но не прошла муниципальный фильтр.

Взято отсюда.

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