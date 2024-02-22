Новое, но родное: в Барнауле выступила виртуозная исполнительница на гуслях

В минувшую субботу в Барнауле выступила виртуозная исполнительница на гуслях звончатых Ольга Васильева из Москвы.

В сопровождении оркестра «Сибирь» она сыграла концертную программу в двух отделениях, которая открыла слушателям удивительный новый мир. Об этом свидетельствуют отзывы публики, которая осталась под впечатлением. «От звуков гуслей просыпается что-то внутри, о чем ты и не подозревал, что живет в нас веками. То, что делает нас русскими людьми», – написала одна слушательница, а другая сравнила игру Ольги Васильевой с плетением музыкального кружева.

Вопреки стереотипам

Для Барнаула это действительно была большая премьера, хотя с оркестром «Сибирь» исполнительница выступала не впервые: почти год назад, когда наш коллектив русских народных инструментов выступал в Москве на сцене международного Дома музыки, директор Александр Витман написал ей с предложением сыграть один номер.

– Мы познакомились, все сложилось, и родилась идея сделать концертную программу. Я люблю играть с российскими оркестрами, это всегда вызывает хорошие эмоции у публики, – улыбается Ольга. – И неслучайно мы назвали концерт «Гусли без границ». К сожалению, многие до сих пор считают, что гусляр – это такой седобородый старец, играющий что-то несовременное. На самом деле мы исполняем не только народные обработки – а гусли один из самых древних русских инструментов, – но и много авторской музыки современных композиторов.

В пример Ольга Васильева приводит Концерт для гуслей в двух частях Кузьмы Бодрова, написанный в 2016 году для классического камерного оркестра – его премьеру исполнительница отыграла в Мариинском театре и говорит, что русский инструмент удивительно красиво сочетается со скрипками и виолончелями (в Барнауле она впервые играла это произведение в сопровождении русского оркестра). Услышали горожане и две части концерта Вячеслава Иванова – композитора из Петрозаводска, который раньше создавал музыку для кантеле – родственного гуслям многострунного инструмента финно-угорских народов. Кстати, идею впервые написать что-то для гуслей ему подала именно Ольга. Наконец, музыканты исполнили «Фантазию на древнееврейскую тему» Виктора Малярова и «Кельтские танцы» Константина Шаханова. Исполнительница объяснила такую широту репертуара:

– У многих народов есть инструменты, родственные гуслям. У карелов – кантеле, в Беларуси – цимбалы, в Литве – канклес, в Латвии – кокле, в Китае и Японии тоже существуют свои варианты, как и в Турции есть национальный инструмент канон.

– Они похоже звучат?

– Есть что-то общее, но все-таки наши гусли не зря называются звончатыми, и их звук действительно очень звонкий, можно играть в сопровождении оркестра без подзвучки. К тому же на большинстве этих национальных инструментов играют пиццикато (т.е. щипком струны, Прим. ред.), а наши основные приемы связаны с медиатором, поэтому еще звук такой яркий. Но в итоге вся эта национальная музыка на гуслях звучит вполне органично.

В сотрудничестве с авторами

– Гусли – ваш первый инструмент? – спрашиваем Ольгу.

– Да, единственный и неповторимый. Я родилась в Пскове, который, как и Великий Новгород, считается родиной гуслей. Но важно, что у нас эта традиция не прерывалась. Например, Осип Смоленский создал Хор гдовских гусляров, существующий до сих пор. А еще в свое время на псковскую землю приехал Вениамин Кричевский, который впервые в России открыл класс гуслей в музыкальном училище, и моя преподавательница Вера Алексеевна Кудрявцева была его первой выпускницей.

Однажды к нам в школу просто пришли и рассказали, что вот есть такой инструмент, хотя даже не показали его. А я из простой, не музыкальной семьи, и когда услышала, что дети ездят на конкурсы и фестивали, в том числе, за границу, я, вообще не слыша этого инструмента, поняла, что мне надо! (Смеется). И все, обратного пути уже не было.

У нас была такая творческая атмосфера, что мы нашим школьным ансамблем гусляров дружим до сих пор, гусли нас объединили, и мы все общаемся. Помню, когда мы собирались на занятия в пятницу, то могли по четыре-пять часов репетировать, а наши родители терпеливо ждали…

– Вас называют популяризатором гуслей.

– Это, конечно, мощное название, хотя… я действительно стараюсь выступать по России с оркестрами и сольно, провожу мастер-классы. А в Академии Гнесиных мы ведем курсы, где готовим преподавателей, и благодаря этому классы гуслей появились в Нижегородской и Тамбовской областях, на Сахалине, в Омске, Рязани. Интерес растет! Мне хочется, чтобы гусли развивались в сторону профессионального исполнительства, а для этого я стремлюсь работать с композиторами, потому что только в таком сотрудничестве у инструмента появляются новые краски, некое новое восприятие звука.

– Кажется, субботняя программа тоже показывает эти новые краски?

– Люди услышат, что гусли могут звучать интересно и современно. Если человек не знаком с ними, звучание кажется ему новым. Но при этом – родным.

Справка

Ольга Васильева – выпускница Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова, преподаватель кафедры «Национальные инструменты народов России» Российской академии музыки им. Гнесиных. Лауреат всероссийских и международных конкурсов, участница музыкальных фестивалей в Латвии, Литве, Казахстане, Эстонии, Франции, Германии, Нидерландах, Чехии, Турции и Южной Корее.

КАРПОВА Любовь Еще читают

Взято отсюда.

новости алтая и алтайская , новости горного алтая в контакте ,