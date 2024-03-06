Новое руководство Бийского олеумного завода попробует вернуть уволившихся

На бийское предприятие оборонной промышленности прибыл новый руководитель

На Бийском олеумном заводе сменилось руководство. После ухода Петра Переведенцева, назначенного на должность директора БОЗ в мае 2023 года, на предприятии появился новый руководитель. По данным “БР”, им стал Руслан Пелипенко.

Новый директор – не местный. Известно, что ранее он был заместителем директора Казанского государственного казенного порохового завода, где занимался коммерческими вопросами.

С приходом нового руководителя на заводе обсуждают возвращение специалистов, ранее работавших на этом предприятии. Во всяком случае часть уволившихся работников уже получили предложение вернуться на БОЗ.

Напомним, в феврале стало известно, что завод покидают руководители различного звена. Это было связано с увольнением Петра Переведенцева, который сформировал на заводе свою команду. Учитывая, что Петр Переведенцев был гендиректором завода в 2008–2012 годах, ему удалось привлечь на БОЗ многих специалистов, которые входили в его команду во время прошлого периода руководства. Часть сотрудников осталась со времен руководства заводом Максима Крючкова, который был назначен в 2014 году.

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Взято отсюда