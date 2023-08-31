Нового уполномоченного по правам человека назначили в Алтайском крае

Им стал депутат и директор юридического института АлтГУ Антон Васильев

Антон Васильев / Фото: amic.ru / Евгения Савина

Депутаты парламента Алтайского края назначили нового омбудсмена – вместо Бориса Ларина, занимавшего этот пост с 2013 года, им стал Антон Васильев. Впрочем, выбирали его не единогласно. За него проголосовали 39 человек из 62-х, для победы нужно было 35 голосов. Второй кандидат набрал 22 голоса. Еще один депутат от голосования просто воздержался.

Кто такой Антон Васильев?

Сейчас Антон Васильев – директор юридического института – заместитель ректора Алтайского государственного университета (с 2018 года), а еще депутат АКЗС (председатель комитета по бюджетной, налоговой, экономической политике и имущественным отношениям). В 2017-2018 годах занимал должность представителя губернатора и правительства региона в Алтайском краевом Заксобрании. Ранее работал на кафедре теории истории государства и права классического вуза: прошел путь от ассистента до доцента и завкафедрой. Также был депутатом гордумы Барнаула. Васильеву 40 лет.

Его поддержали фракции “Единая Россия” и, судя по всему, ЛДПР и “Коммунисты России”. Всего 39 человек. По словам главы депутатского объединения ЕР Сергея Приба, Антон Васильев “скромен, демократичен, коммуникабелен”.

“Хотелось бы повысить результативности и эффективности института уполномоченного. Необходима активизация работы по использованию административно-исковых заявлений, когда гражданин уже не имеет другой возможности отстоять свои права и интересы, кроме как идти в суд”, – сказал депутатам Васильев.

Еще одним направлениям работы назвал борьбу с пробелами в законодательстве, а также развитие системы бесплатной юридической помощи.

Теперь, после своего избрания, ему придется покинут и должность в вузе, и место в парламенте. В АКЗС на выборах 2021 года он прошел по списку партии “Единая Россия”, так что его мандат получит кто-то из этого списка.

Кто еще претендовал на этот пост?

Кроме Васильева был еще один кандидат в омбудсмены. Это 56-летняя Марина Афанасьева. Ее фамилию в список претендентов на пост внесла общественная организация по защите прав человека “Форпост”, где она является заместителем председателя. Афанасьева имеет высшее образование, работала учителем истории, консультантом аппарата уполномоченного по правам человека, а потом и сама была уполномоченного по правам ребенка при губернаторе. Также была директором школы и руководила общественной приемной реготделения партии “Справедливая Россия”.

Выступая перед депутатами, она рассказала, что посвятила правозащитной деятельности более 20 лет.

Ее кандидатуру поддержали фракции “Справедливая Россия – За правду”, которая давно с ней работает. По словам депутата от СРЗП Евгении Боровиковой, на этой должности должен быть человек, который вцепиться в проблему “клещом”, а так можно сказать про Афанасьеву.

Также за нее проголосовала фракция КПРФ. Депутат от коммунистов Вероника Смирнова уверена, что в этой должности лучше бы быть женщине, потому что слабый пол всегда более переживающий и сочувствующий проблемам людей.

Афанасьева набрала 22 голоса “за”. Но, понятное дело, не победила.

А куда делся прошлый уполномоченный?

С ним все в порядке. 68-летний Борис Ларин занимал этот пост 10 лет, с 2013 года. По закону это максимальный срок. А вот чем он будет заниматься, пока не понятно.

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