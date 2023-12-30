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Новогоднее кино, зимняя фотосессия, елки. Как барнаульцы создают себе праздничное настроение?

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Прогулка по украшенному городу — самый доступный способ создать новогоднее настроение

Новогоднее кино, зимняя фотосессия, елки. Как барнаульцы создают себе праздничное настроение?

«И Новый год, что вот-вот настанет, исполнит вмиг мечту твою». 31 декабря невольно напеваешь известные строчки новогодней песни в предвкушении праздника. А что если ни петь, ни отмечать желания так и не появилось? Корреспондент NGS22.RU спросил у барнаульцев, что создает им новогоднее настроение? Читаем и заряжаемся атмосферой зимнего праздника.

Хочешь настроения — создай его сам!

Один из самых действенных способов создать новогоднее настроение — семейная фотосессия в празднично украшенной фотозоне, рассказывает Марина:

— Были годы, когда настроения не было, предновогодняя суета напрягала, а хочется-то, как в детстве: ждать, надеяться и верить в чудеса. Конечно, как в детстве уже не получится, но создать атмосферу красивого праздника я себе смогла. Еще 8 декабря я записалась на новогоднюю фотосессию. Причем всей семьей: я, муж, дети, бабушки и дедушки. Если бы вы знали, как эта фотозона поднимает настроение, после съемок я сразу поехала по магазинам и накупила новогодних аксессуаров. В итоге квартира была украшена гирляндами, игрушками уже к 10 декабря. А через две недели нам отправили готовые фото. И меня вновь захлестнуло то настроение новогодней сказки, с которым я вышла после съемок. Всем рекомендую новогоднюю фотосессию.

Оливье из новогодних фильмов

Отличный вариант создать праздничное настроение — это посмотреть новогодний фильм. Такая традиция есть у Ивана и его друзей:

— Каждый четверг в течение декабря мы с друзьями ходим в кинотеатр на предновогодние премьеры, чтобы создать себе настроение наступающего праздника. В этом году начали даже раньше — 30 ноября, когда вышла предновогодняя комедия «Тёща». Далее смотрели «Ёлки 10», затем «Новогодний шеф», «Новогодний эксклюзив», и последний фильм в уходящем году, который мы посмотрели, был «Новогоднее приключение Манюни».

Новогоднее кино, зимняя фотосессия, елки. Как барнаульцы создают себе праздничное настроение?

За настроением в магазины

Окунуться в праздничное настроение всегда помогает покупка подарков детям и родственникам, рассказывает Ирина:

— Предпраздничная суета, покупка подарков — это главный фактор создания новогоднего настроения для меня. Всегда выделяю два-три дня в декабре, чтобы купить подарки, и не на сайтах, а именно самим съездить в торговые центры всё выбрать, пощупать, посмотреть на красиво наряженные елки. Да, столпотворение есть, но люди меня не смущают и не мешают, у всех есть какой-то горящий взгляд, веселый, с предвкушением Нового года. Мне эта суета очень помогает настроиться на праздничное настроение.

Ищем настроение на улицах

Прогулки по вечернему Барнаулу уже не первый год поднимают праздничное настроение Вячеславу:

— Живу в центре Барнаула, всегда радует, когда начинают украшать город. Особенно нравится гулять по Мало-Тобольской улице. Уже несколько лет у меня недалеко от дома есть возможность каждый вечер гулять там и заряжаться праздничным настроением. В новогоднюю ночь тоже туда приходим всей семьей, катаемся на горках, фотографируемся, стреляем хлопушки, зажигаем бенгальские огни. Кстати, всё это уже закуплено, ждем праздника.

Взято Источник
30.12.2023

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