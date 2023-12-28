В преддверии нового года 27 декабря на кафедре музыкознания и фортепиано прошло ежегодное новогоднее мероприятие “Зажигай!”

Идея и организация мероприятия принадлежит Ю. Диковой и Т.Трофимовой (гр. МП-206, куратор А.В. Фатерина).

Несмотря на то, что в самом разгаре экзаменационная неделя, студенты музыкального факультета собрались, чтобы вместе отметить приближающийся Новый год.

Выступающие А. Кушников (гр. ЗР-213), Д. Алпысбаева (гр. МП-206), М. Петров (гр. МП-226), Л.Турецкая (МИИ(ф)-212), Ю. Дикова (гр. МП-206), удивляли всех своими необычными и творческими номерами! В исполнении ребят прозвучали новогодние песни и стихи, которые никого не оставили равнодушными!

Украшением праздника стал ансамбль гр. МИИ(б) – 232 (куратор И.Ф. Оркина) в составе: И. Шпорта, О. Теркишев, Е.Степанова, О.Неверова. Ребята исполнили попурри на тему новогодних песен! Номер получился очень интересным и ярким.

Ансамбль группы ЗР-233 (куратор А.В. Григораш) в составе: В. Муратова, О. Чемодакова, Е. Трофимов, И. Геращенко, К. Котлубовский исполнили новогоднюю песню под аккомпанемент фортепиано и гитары. Зрители с удовольствием им подпевали!

Музыкальные номера сменялись зажигательными конкурсами, участники и гости мероприятия активно принимали в них участие!

Насладиться музыкальными номерами, подготовленными студентами и услышать безупречное музыкальное сопровождение новогоднего праздничного события, на протяжении всего мероприятия обеспечила А. Прозорова (гр. МП-226, куратор Р.В. Напылов).

На мероприятии присутствовала преподаватель А.В. Казгунова, которая отметила замечательную организацию концерта.

Благодарим всех ребят за участие! Вечер получился по-настоящему новогодним и запоминающимся! Поздравляем с наступающим Новым Годом! Желаем крепкого здоровья, успехов в учёбе, карьерного роста, творческой энергии и новых достижений! Пусть Новый год принесёт много счастья, удачи, улыбок и тепла!

Взято отсюда.

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