Новогодние аллергены

Без чихания и зуда

Ель, мандарины, шоколад, экзотические закуски – в любом атрибуте праздника может скрываться то, что способно испортить этот праздник. Новогодние каникулы – время кулинарных излишеств. Нередко изобилие продуктов, которые подчас сочетаются в самых неожиданных ансамблях, может вызвать аллергию даже у людей, которые никогда не страдали ею. И не всегда только продукты провоцируют защитные силы организма на мощный ответ. Как безопасно провести новогодние каникулы? В этом вопросе поможет разобраться врач – аллерголог-иммунолог Наталья Яхнова.

Осторожнее с символами

– Наталья Андреевна, чего стоит опасаться, накрывая новогодний стол?

– На самом деле, некоторые пищевые продукты могут вызывать аллергию у людей, не склонных к данному заболеванию и не имеющих статуса аллергиков. Цитрусы, шоколад, мед, сладости, а также продукты, содержащие в своем составе красители, усилители вкуса, консерванты, способны вызвать кожный зуд, сыпь, чихание, отечность губ, век при употреблении их в огромных количествах.

– На что чаще всего возникает аллергия?

– Если говорить о пищевых аллергенах, то чаще всего аллергические реакции у детей и (несколько реже) у взрослых вызывают одни из главных символов Нового года – шоколад и мандарины. Дело в том, что в новогодние праздники их употребляют в большом количестве. Эти продукты не вызывают развития аллергии, но способствуют стимуляции клеток, отвечающих за выброс гистамина – медиатора аллергии. И здесь встает вопрос о дозе, количестве съеденного продукта.

– Только ли продукты могут в этот период спровоцировать организм на гиперответ?

– Причиной аллергии в период новогодних праздников также могут стать новогодняя елка, елочные игрушки, мишура, гирлянды, различные ароматизаторы воздуха, аромапалочки и аромасвечи, искусственный снег в баллончиках.

Новогодние елки, причем как живая, так и искусственная, могут привести к обострению заболевания у пациентов, уже имеющих аллергию на плесень и пыль. Причина легко объяснима: живые сосны и ели нередко оказываются поражены плесенью. Свежесрубленные деревья в преддверии праздников хранятся в местах с повышенным уровнем влаги, и этого достаточно для активного роста вредоносного грибка. И пока елочка в течение нескольких недель украшает гостиные, плесневелый грибок продолжает активный рост.

Искусственные ели долговечны, и в этом загвоздка: за время хранения они покрываются пылью и даже плесенью, на которую может возникнуть реакция.

Какой бы вариант вы ни выбрали, уделите время профилактическим мероприятиям. Наденьте защитные перчатки и помойте дерево теплой водой, особое внимание уделяя его стволу. Высушите, а уже затем устанавливайте и наряжайте – потенциальные аллергены устранены.

Кроме того, стоит обратить внимание и на новогодние игрушки и гирлянды. Тщательно протрите их и в дальнейшем храните в герметичных контейнерах.

Использование искусственного снега в баллончиках, распыляемой новогодней краски для декорирования, а также ароматизаторов воздуха противопоказано для пациентов с бронхиальной астмой, аллергическим ринитом, конъюнктивитом. Чувствительность у людей при наличии аллергии обострена, и обилие искусственных ароматов, в том числе резких запахов, может спровоцировать не только раздражение слизистых носа и глаз, но и сильное удушье.

Предусмотрительность и забота

– Наталья Андреевна, какие правила стоит соблюдать, чтобы праздник не оказался испорченным?

– Аллергия в любом проявлении, будь то кожный зуд, сыпь, слезящиеся глаза или насморк, способна испортить настроение и долгожданный праздник. Новогоднее веселье может быть омрачено обострением хронического заболевания. Даже те, кто никогда не сталкивался с симптомами аллергии, могут впервые ощутить их именно в период новогодних праздников, ведь аллергия может развиться в любом возрасте.

Если вы знаете, на что именно у вас или вашего ребенка аллергия, то это значительно упрощает задачу. Скорее всего, в вашем доме подобных продуктов нет или они надежно спрятаны. Если встреча Нового года планируется вне дома, или в течение каникул вы собираетесь посетить гостей, в этом случае не стесняйтесь предупредить хозяев вечеринки об имеющейся пищевой аллергии. Можно попросить их приготовить что-то, не содержащее непереносимых продуктов, или же прийти в гости со своим блюдом и продуктами. В случае празднования Нового года в кафе или ресторане поговорите с администратором и предупредите его об аллергии. Устраивая праздник у себя дома, не забудьте поинтересоваться у приглашенных, нет ли у них аллергии на какой-либо продукт или вещество.

Рекомендации эксперта

Внимательно читайте состав готовых продуктов, консервов.

Не злоупотребляйте такими продуктами, как цитрусы, шоколад, мед, сладкие газированные напитки, пирожные, другие сладости, торты, чипсы, сухарики, обильно приправленные специями, алкоголь. Также не стоит злоупотреблять продуктами, имеющими в своем составе усилители вкуса, консерванты, красители.

Пациенты, имеющие респираторные аллергические заболевания, должны соблюдать меры профилактики, позволяющие максимально уменьшить контакт с аллергеном.

Предугадать все невозможно, поэтому держите наготове лекарства, выписанные врачом, ингалятор или небулайзер.

Аллергическая реакция может проявляться не только сыпью и зудом на коже, чиханием, кашлем, но также тяжелыми жизнеугрожающими реакциями по типу отека Квинке. В этом случае необходимо срочно вызвать скорую медицинскую помощь.

Соблюдение мер по снижению контакта с аллергеном позволит максимально снизить риск развития аллергии и не испортит праздник. С наступающим Новым годом! Берегите себя!

Ирина Савина

Взято отсюда.

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