Новогодний праздник для особенных детей

28 декабря 2023 года студенты АГИК провели новогодние утренники для маленьких пациентов Алтайской краевой клинической психиатрической больнице им. Ю.К. Эрдмана. В рамках проекта «Улыбка каждому ребёнку» Центр волонтеров культуры «Лига добра» и совет обучающихся Алтайского государственного института культуры провели театрализованную праздничную программу для детей «Алиса в новогодней стране».

Главная героиня Алиса вместе со своими друзьями Зайчиком и Шляпником спасали Новый год от злой Снежной Королевы. Сказочные персонажи вместе с детьми танцевали, пели песни, отгадывали загадки и водили хоровод вокруг ёлочки. Дети приготовили стихи и песенки для Дедушки Мороза, а он вместе со Снегурочкой подарил детям подарки.

В подготовке и проведении праздничной программы принимали участие студенты 3 и 4 курсов по специальности «Режиссер театрализованного представлений и праздников» и студенты 1 курса «Социально-культурная деятельность». Для ребят это первый опыт работы с данной категорией детей, но они учли все особенности и справились с заданием. Дети получили положительные эмоции и веру в сказку, а студенты незаменимый опыт.

Взято отсюда.

новости алтай в контакте , новости алтая сегодня видео ,