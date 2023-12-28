В краевом минздраве озвучили режим работы медучреждений в новогодние праздники. Специалисты рассказали о работе неотложных служб, поликлиник и порядке получения рецептов на лекарства

В какие из дней в длинные новогодние выходные льготники смогут обратиться в поликлиники за рецептом для получения лекарств? В каком режиме будут работать остальные медучреждения? Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Алтайского края.

Родома, стационары и все экстренные службы будут работать, как положено: ежедневно и в круглосуточном режиме.

Поликлиники и участковые врачи будут трудиться в полном объеме (с 8 до 18 часов) три дня: 3, 5 и 8 января. Однако если требуется неотложная помощь, ее можно будет получить в любой день.

“Неотложная служба всех поликлиник работает каждый день с 30 декабря по 8 января с 8:00 до 15:00. А 3, 5 и 8 января график работы медучреждений – с 8:00 до 18:00. Также можно обратиться в колл-центр организации или в фильтр-бокс лично. Однако если человек позвонит, то его могут туда записать. А если состояние тяжелое, неотложная помощь выедет на дом”, – отметила замначальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению краевого минздрава Ирина Ковалева.

Выписать рецепты для получения лекарственных препаратов можно будет 3, 5, а также же 8 января. По словам представителей минздрава, необходимый запас в регионе сформирован. Только для диабетчиков и сердечников завезли препараты, в том числе, инсулин на сумму в 600 миллионов рублей. Это 20% от годового объема.

Говоря о распространении лекарственных препаратов по краю, начальник отдела лекарственного обеспечения и фармацевтической деятельности минздрава края Тарас Хамрилов подчеркнул: “Осуществили приемку. И на данный момент лекарства развозят по городам и районным центрам края”.

Специалисты отмечают, что чаще всего в новогодние праздники люди обращаются за медицинской помощью из-за отравления. Поэтому медики убедительно просят не передать, и не перепивать.

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