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Новогодний теннисный старт!

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Новогодний теннисный старт!

За прошедшие длинные выходные, хочется отметить три календарных теннисных турнира, проведённых в рамках Российского теннисного тура, в которых участвовали Барнаульские теннисистки: – дебютный турнир, по девочкам 9-10 лет в подмосковных Мытищах, нашей юной звёздочке Пугачёвой Насти, вполне удался – 3 место, которое вселяет надежды и даёт стимул и материал для дальнейшей работы… -Открытое первенство Сибирского и Уральского Федеральных округов по теннису среди ветеранов в г.Екатеренбурге , ” серебряные наши”, сразу в нескольких разрядах Летягина Екатерина и Чеснова Елена ! -В морозном Томске , на турнире 3А категории , 15 лет и моложе, две представительницы СК”Эланс” Ермоленко Камилла и Гергерд Алиса, пройдя первый круг в одиночном разряде приобрели бесценный соревновательный опыт и напомнили теннисному сообществу о г.Барнауле. Всех поздравляем с новогодним теннисным стартом и от души, благодарим!

Взято отсюда.

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