Новогодний городок начали разбирать на площади Сахарова в Барнауле

Городок на Мало-Тобольской продолжит работать

Фото: пресс-служба мэрии Барнаула

Коммунальщики в Барнауле приступили к разбору новогоднего городка на площади Сахарова. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

“Дорожной службе предстоит разобрать искусственную хвою и демонтировать 12 ярусов металлоконструкций. В разобранном виде главный праздничный атрибут будет храниться на складе до следующего Нового года”, – сказано в сообщении.

Отмечается, что нестабильные погодные условия могут помешать работникам завершить демонтаж городка в установленные сроки.

Новогодний городок на Мало-Тобольской продолжит работать для посетителей.

Горняк22



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