Новогодний городок начали разбирать на площади Сахарова в Барнауле

Городок на Мало-Тобольской продолжит работать
Фото: пресс-служба мэрии Барнаула
Коммунальщики в Барнауле приступили к разбору новогоднего городка на площади Сахарова. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
“Дорожной службе предстоит разобрать искусственную хвою и демонтировать 12 ярусов металлоконструкций. В разобранном виде главный праздничный атрибут будет храниться на складе до следующего Нового года”, – сказано в сообщении.
Отмечается, что нестабильные погодные условия могут помешать работникам завершить демонтаж городка в установленные сроки.
Новогодний городок на Мало-Тобольской продолжит работать для посетителей.
Горняк22
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