Новогодний салют отменили в Горно-Алтайске

Другие праздничные мероприятия в городе состоятся

Фото: pxhere.com

Власти Республики Алтай приняли решение отказаться от проведения новогоднего салюта. Об этом рассказали во “Вконтакте”.

Остальные праздничные мероприятия, большая часть которых пройдет на площади Ленина в Горно-Алтайске, состоятся. Горожан и гостей ждет игровая программа, хоровод, эстафеты и театрализованное представление.

Автобусы в столице региона 31 декабря будут ездить до 23:00.

Ранее сообщалось, что власти Барнаула также отменили новогодний салют.

горняк



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