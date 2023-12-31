Новогодний салют отменили в Горно-Алтайске

Другие праздничные мероприятия в городе состоятся
Фото: pxhere.com
Власти Республики Алтай приняли решение отказаться от проведения новогоднего салюта. Об этом рассказали во “Вконтакте”.
Остальные праздничные мероприятия, большая часть которых пройдет на площади Ленина в Горно-Алтайске, состоятся. Горожан и гостей ждет игровая программа, хоровод, эстафеты и театрализованное представление.
Автобусы в столице региона 31 декабря будут ездить до 23:00.
Ранее сообщалось, что власти Барнаула также отменили новогодний салют.
горняк
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