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Новогодняя метель. О погоде в Алтайском крае 31 декабря

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Местами возможны очень сильные порывы ветра

Новогодняя метель. О погоде в Алтайском крае 31 декабря

Фото: pxhere.com

31 декабря в Алтайском крае ожидаются метели и сильный ветер. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.

Температура воздуха по региону составит от -4 до +1 градуса. На большей части территории небольшой, местами умеренный снег, метели. На дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный, 12-17 м/с, местами порывы 18-23 м/с, по югу местами 25-28 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут от -1 до -3 градусов. Умеренный снег, метель. На дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный, 12-17 м/с.

новости Локтевский

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