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Новосибирца не пустили в Таиланд из-за ошибки в загранпаспорте

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Новосибирца не пустили в Таиланд из-за ошибки в загранпаспорте

Турист. Чемодан Фото: pixabay.com

Некоторых людей в аэропорту разворачивают из-за ошибки в загранпаспортах. С такой же проблемой столкнулись минимум пять жителей Новосибирска

В Новосибирске турист не смог улететь в Таиланд из-за ошибки в загранпаспорте. Он не смог пройти таможенный контроль из-за разных дат, указывающих на срок действия документа, сообщает “КП-Новосибирск”.

36-летний Дмитрий и 40-летняя Евгения купили путевки на две недели за 260 тысяч рублей. По своему загранпаспорту мужчина уже летал в Таиланд, Египет и Турцию – документ у него с 2019 года.

“В этот раз мы приехали в аэропорт, и я прошла таможенный контроль, а мой муж – нет. Внезапно у него в заграннике обнаружили ошибку: на главной странице написано, что паспорт действителен до 30.09.2024, а в расположенной ниже машиночитаемой строке – до 29.09.2024”, – рассказала Евгения.

Оказалось, что подобную ошибки нашли в загранпаспортах еще у пяти человек. Дмитрию оперативно заменили документ в миграционной службе, однако путевка была уже не действительна.

Мужчине удалось найти себе билеты и добраться к жене в Таиланд. Первую половину отпуска пара потратила на поиск билетов и отдала за них около 136 тысяч.

“Я не понимаю, почему нас не предупредили раньше, если видели в паспорте эту ошибку, хотя тогда это и не было так строго? Муж заменил бы паспорт раньше и сейчас не возникло бы непредвиденных трат”, – добавила Евгения.

В декабре 2023 года в силу вступили изменения в Постановление Правительства РФ “О некоторых вопросах изъятия паспорта…”. Появились новые требования к оформлению документа. Например, слово RUS в нижней части главной страницы должно быть чуть ниже цифр, а 1 должна быть без нижнего подчеркивания. Кроме того, цифры должны соответствовать тому, что написано в центре страницы.

Пара планирует обратиться в суд и потребовать возмещения расходов. По словам юриста Юлии Лазаревой, ответчиком в этом случае будет выступать МВД РФ по Новосибирской области – орган, выдавший документ с ошибкой.

Взято отсюда

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