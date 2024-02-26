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Новосибирцы увидели на небе перевернутую радугу

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Небо “улыбнулось” в Академгородке

Новосибирцы увидели на небе перевернутую радугу

Гало / Фото: Проноза Светлана Валерьевна / “КП-Новосибирск”

Новосибирцы стали свидетелями необычного метеоявления: перевернутой радуги. Как сообщает “КП-Новосибирск”, ее заметили в небе 23 февраля.

Автор фотографий Светлана Проноза рассказала, что снимки сделаны в Академгородке.

Само явление называется зенитной дугой – это один из видов гало. Она появляется в небе, когда свет падает под определенным углом и преломляется в тонком слое перистых облаков. Подобные облака находятся на высоте от 6 до 12 километров, а их основу составляют кристаллики льда.

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