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Новосибирец, который угрожал убийством после видео с поваленной елкой, пойдет под суд

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Ему грозит срок по ч. 1 ст. 119 УК РФ

Новосибирец, который угрожал убийством после видео с поваленной елкой, пойдет под суд

Кадр видео из подъезда / Фото: “Инцидент Барнаул”

33-летний житель Новосибирска предстанет перед судом по обвинению в угрозе убийством женщине. Как сообщает пресс-служба СУ СКР России по Алтайскому краю, речь идет о мужчине, который сбил елку в подъезде, а после потребовал удалить видео его поступка из Сети.

Речь идет об инциденте, который произошел в конце января в Барнауле. Мужчина с товарищем приехал в краевую столицу к друзьям, где они сняли квартиру на это время. Днем они отдыхали, а вечером вернулись в состоянии алкогольного опьянения. В подъезде дома новосибирец из хулиганских побуждений пнул искусственную ель, поставленную жильцами. На следующий день он увидел, что видеозапись с его пьяной выходкой разлетелась по соцсетям.

После этого мужчина стал писать в аккаунт личной страницы жительницы дома, разместившей запись в публичном пространстве. Он угрожал ей убийством и причинением тяжкого вреда здоровью в отношении нее и близких родственников, требуя удалить видеозапись. Потерпевшая обратилась в правоохранительные органы. 30 января новосибирца задержали.

Сейчас с утвержденным прокурором Индустриального района обвинительным заключением материалы направили в суд. Обвиняемому грозит срок по ч. 1 ст. 119 УК РФ (“Угроза убийством и причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы”).

город Горняк

Источник

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