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Новосибирец во время драки вонзил нож в голову оппонента

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По словам очевидцев, агрессор подкатывал к замужним женщинам

Новосибирец во время драки вонзил нож в голову оппонента

Складной нож / Фото: pxhere.com

Мужчина воткнул нож в голову оппонента во время разборок в Новосибирске. Об этом сообщает “КП-Новосибирск”.

По словам очевидцев, агрессор подкатывал к трем девушкам у подъезда, но они ответили ему отказом. 

“После он подошел к замужней соседке моей сестры, там был ее муж. Во время разборок он и пострадал – мужик воткнул ему нож в голову”, – сказала местная жительница.

Пострадавший жив, его отправили в больницу.

В полиции на данный момент не давали никаких комментариев по факту случившегося.  

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