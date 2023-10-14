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Новосибирец нашёл закладку и совершил ряд фатальных ошибок. Почитайте и запомните, как не надо.

редактор ГОРНЯК2201 минуты
Новосибирец нашёл закладку и совершил ряд фатальных ошибок. Почитайте и запомните, как не надо. 36-летний Игорь ждал своей очереди на техосмотр "Рено", как вдруг, по его словам, заметил на лавочке коробку с пакетиком, обмотанным изолентой. "Халява", - подумал Игорян, занюхнул содержимое, припарковал свёрток в рюкзак и погнал в ГИБДД ставить тачку на учёт. По дороге заметил ДПСников, расширенное сознание подсказало неожиданный манёвр - резко свернуть в другую сторону. Гаишники финт заметили, догнали и остановили ускоренного. Он, со зрачками 2D-тянки, пытался увести сотрудников от машины, но не смог. Свёрток нашли, но раз уж заторчал Игорь по воле судьбы, наказали его не сильно - тремя годами условки. ©Mash Siberia

36-летний Игорь ждал своей очереди на техосмотр “Рено”, как вдруг, по его словам, заметил на лавочке коробку с пакетиком, обмотанным изолентой. “Халява”, – подумал Игорян, занюхнул содержимое, припарковал свёрток в рюкзак и погнал в ГИБДД ставить тачку на учёт.

По дороге заметил ДПСников, расширенное сознание подсказало неожиданный манёвр – резко свернуть в другую сторону. Гаишники финт заметили, догнали и остановили ускоренного. Он, со зрачками 2D-тянки, пытался увести сотрудников от машины, но не смог. Свёрток нашли, но раз уж заторчал Игорь по воле судьбы, наказали его не сильно – тремя годами условки.

©Mash Siberia

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