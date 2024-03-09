Новосибирская больница отказалась оплатить экспертизу по делу о смерти девочки

Женщина хочет добиться хоть какого-то наказания для клиники

Дело о смерти шестимесячной девочки в новосибирской больнице дошло до Алтайского краевого суда. В суд обратилась клиника, где ребенку делали операцию, сообщает КП-Новосибирск. Мама маленькой пациентки рассказала, что медики не хотят оплачивать медицинскую экспертизу, хотя суд обязал их это сделать.

Напомним, шестимесячную малышку привезли из Барнаула в новосибирскую клинику в мае 2022 года: в больнице девочке прооперировали заячью губу.

“Я увидела дочку совсем ненадолго, когда ее везли из операционной. Она как будто спала и дышала сама, но ей уже поставили трубки. Больше я ее не видела и не слышала. В ответ на мою просьбу увидеть дочку врачи говорили, что ребенок без сознания, подключен к аппарату ИВЛ”, – отмечает мама девочки.

15 мая 2022 года дежурный врач сообщил женщине, что у ее дочери остановилось сердце.

Следователи возбудили уголовное дело по статье “Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей”. Однако виновных до сих пор нет.

Первая экспертиза по уголовному делу показала, что объем крови, который шестимесячная девочка потеряла во время операции, не был восполнен. В результате началось кислородное голодание, а потом произошел отек головного мозга и отказали органы.

Врачи с выводами экспертизы о кровопотере не согласились, назначили вторую экспертизу. Ее результатов мать девочки ждет уже год.

“Последние сроки, которые мне назвали, – первое полугодие 2024 года. А срок давности по нашему делу истекает в мае. Получается, моей дочки нет, но за ее смерть за 2 года никто не ответил”, – пояснила женщина.

Добиться хоть какого-то наказания для клиники можно было бы по гражданскому иску, который родители Ангелины тоже подали. Но и тут все пошло не по плану.

“Суд назначил проведение экспертизы – первой в рамках именно рассмотрения гражданского иска. Оплатить ее обязали больницу, но клиника не согласилась и подала жалобу в Алтайский краевой суд”, – объяснила женщина.

Заседание в краевом суде должно состояться в марте.

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Взято отсюда