Новосибирская певица Пелагея споет гимн перед матчем Россия – Сербия

Организаторы хотели пригласить Полину Гагарину, но она отказалась

Футбольный мяч / Фото: pxhere. com

Стало известно, кто споет гимн России перед товарищеским матчем национальной команды со сборной Сербии. Об этом сообщает РИА Новости.

Изначально организаторы хотели пригласить Полину Гагарину, однако у нее на это время запланировано другое мероприятие.

Поиски альтернативы закончились, и петь гимн перед матчем будет Пелагея.

Напомним, что сборная России по футболу с 2022 года отстранена от международных соревнований и проводит только товарищеские матчи.

21 марта на стадионе имени Льва Яшина команда сыграет со сборной Сербии. Ранее сообщалось, что на встречу планируют пригласить первую ракетку мира, сербского теннисиста Новака Джоковича.

горняк



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