реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Новосибирские бойцы спасли черного котенка по кличке Лютый в зоне СВО

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Новосибирские бойцы спасли черного котенка по кличке Лютый в зоне СВО

Черный кот Лютый делит с бойцами солдатский быт и приносит удачу

Бойцы, находящиеся в зоне СВО, уже не раз спасали животных. Так, недавно новосибирцы выходили двух черных котят, которые сейчас делят с ними солдатский быт, сообщает “КП-Новосибирск”.

Маленький черный котенок поселился в роте летом 2023 года. Военные разделили с ним свой паек, отдав самый лакомый кусочек котенку. 

– Как появился Лютик (так сначала назвали котенка), толком никто не помнит. Нашли ли его бойцы во время выполнения боевого задания или он сам пришел в опорник – сейчас можно только гадать. Но он стал всеобщим любимцем: кота кормили паштетом из солдатского рациона и делили с ним быт. Спал на кроватях, когда подрос, начал забираться на подвешенные разгрузки. Сейчас ему уже 7 месяцев, и он уже не маленький Лютик, а красавец Лютый, – рассказала глава исполкома Народного фронта в Новосибирской области Светлана Заикина.

Кот очень верен бойцам: не испугался обстрелов, не сбежал с линии соприкосновения, веселит всех своими проделками и приносит удачу. 

Летом 2023 года новосибирские разведчики нашли еще одного котенка и назвали его Коптером в честь разведывательного дрона. Когда малыш подрос, то стал ходить с военными на боевые задачи и спать в обнимку со снарядами. 

– Коптер сначала идет с бойцами в разведку. Далее заступает на боевое дежурство. Как будто говорит нам: «Замполит, записывай: «+1 грызун на счет трофеев. Наградные принимаю в виде двойного пайка». А потом сдает пост, – улыбается Светлана Заикина.

Бойцы регулярно спасают котов на всей линии соприкосновения, а те охраняют запасы от мышей-вредителей в благодарность за жизнь.

погода на 14 , какая погода ,

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Авто и дороги

Дорожная служба Барнаула усилит обработку тротуаров от наледи

23.01.2024

 Недвижимость и ЖКХ

Дорожная служба Барнаула усилит обработку тротуаров от наледи

23.01.2024

 Новости Алтай

За чак-чаком и айраном. Из Барнаула запускают прямые рейсы в Казань

23.01.2024

 Новости Алтай

В Бийске «Тойота» влетела в горку снега и перевернулась. Посмотрите, что стало с машиной

23.01.2024

 Новости Алтай

На тысячу меньше: в Алтайском крае продолжает падать рождаемость

23.01.2024

 Новости Алтай

На Алтае мужчина пойдет под суд за случайное убийство: он выстрелил в 14-летнего мальчика

23.01.2024

 Новости Алтай

«Всё чистенько и аккуратненько»: зачем директор барнаульского зоопарка сыплет кофе на дорожки

23.01.2024

 Новости Алтай

В Шишковке пройдет вечер французской музыки: идем слушать Джо Дассена

23.01.2024

 Новости Алтай

На Павловском тракте из окна выпал мужчина: все подробности

23.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске