Новосибирские бойцы спасли черного котенка по кличке Лютый в зоне СВО

Черный кот Лютый делит с бойцами солдатский быт и приносит удачу

Бойцы, находящиеся в зоне СВО, уже не раз спасали животных. Так, недавно новосибирцы выходили двух черных котят, которые сейчас делят с ними солдатский быт, сообщает “КП-Новосибирск”.

Маленький черный котенок поселился в роте летом 2023 года. Военные разделили с ним свой паек, отдав самый лакомый кусочек котенку.

– Как появился Лютик (так сначала назвали котенка), толком никто не помнит. Нашли ли его бойцы во время выполнения боевого задания или он сам пришел в опорник – сейчас можно только гадать. Но он стал всеобщим любимцем: кота кормили паштетом из солдатского рациона и делили с ним быт. Спал на кроватях, когда подрос, начал забираться на подвешенные разгрузки. Сейчас ему уже 7 месяцев, и он уже не маленький Лютик, а красавец Лютый, – рассказала глава исполкома Народного фронта в Новосибирской области Светлана Заикина.

Кот очень верен бойцам: не испугался обстрелов, не сбежал с линии соприкосновения, веселит всех своими проделками и приносит удачу.

Летом 2023 года новосибирские разведчики нашли еще одного котенка и назвали его Коптером в честь разведывательного дрона. Когда малыш подрос, то стал ходить с военными на боевые задачи и спать в обнимку со снарядами.

– Коптер сначала идет с бойцами в разведку. Далее заступает на боевое дежурство. Как будто говорит нам: «Замполит, записывай: «+1 грызун на счет трофеев. Наградные принимаю в виде двойного пайка». А потом сдает пост, – улыбается Светлана Заикина.

Бойцы регулярно спасают котов на всей линии соприкосновения, а те охраняют запасы от мышей-вредителей в благодарность за жизнь.

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Взято отсюда